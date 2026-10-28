¿Qué provocó el choque de trenes en Toledo, España? Esto dijo el ministro de Transportes del accidente ferroviario

Las investigaciones sobre el choque de trenes en España comienzan a arrojar los primeros datos para entender exactamente qué pasó. Este miércoles 28 de octubre, el ministro de Transportes de España, Óscar Puente Santiago, dio a conocer detalles en conferencia de prensa sobre las que podrían ser las causas de la tragedia que dejó 68 muertos, hasta ahora.

Explicó que todo comenzó por una falla informática en los sistemas de seguridad, pero señaló como "inexplicable" la instrucción dada desde el centro de control para reanudar la marcha de uno de los convoyes.

Esto es todo lo que se sabe de lo que podría haber provocado el terrible accidente ferroviario en España.

🇪🇸 📷 Última hora del accidente de trenes en Toledo:

La Guardia Civil intenta rescatar a la gente que ha quedado atrapada en los vagones que cayeron por el terraplén.



Se confirman al menos ya 50 muertos tras el accidente. pic.twitter.com/hGG9craVgG — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 28, 2026

¿Qué falló antes del choque de trenes en España?

Según el ministro, alrededor de las 8:30 a.m. el sistema de seguridad LZB de la estación de Urda cayó tras una falla de comunicación entre tres computadoras de la red.

Esto provocó que un tramo de 63 kilómetros se quedara sin el mecanismo automatizado, activando la detención preventiva de seis trenes que estaban en las vías.

¿El choque de trenes en España fue por un error humano?

Al detenerse la automatización, el centro de control de Adif en Atocha tomó el mando de la operación. Fue ahí donde se tomó la decisión de autorizar al tren AVE de Renfe a seguir su marcha con normalidad, esto a pesar de que el tren de la compañía Iryo seguía detenido en la misma vía tras haber salido de Madrid con 147 pasajeros a bordo.

Tren involucrado en accidente ferroviario avanzó a pesar de fallas

El ministro comentó que el tren tenía obligatoriamente una señal roja que le impedía avanzar. A pesar de la advertencia, recibió la autorización para continuar sin límites de velocidad.

Entre las 8:36 a.m. y las 8:53 a.m., recorrió cerca de 25 kilómetros alcanzando hasta 200 km/h, chocando por la parte trasera contra el convoy Iryo que estaba parado en el kilómetro 118 en Urda, Toledo.

🇪🇸 DESASTRE FERROVIARIO



Imágenes minutos después del accidente de trenes de pasajeros de alta velocidad en Toledo, España. pic.twitter.com/V8zL4M0End — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 28, 2026

¿Cuántas personas fallecidas hay por choque de trenes en España hoy?

Las autoridades confirmaron que el saldo del descarrilamiento subió a 68 víctimas, hasta ahora. Por la magnitud del accidente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto nacional.

En la zona de Urda trabajan elementos de la Guardia Civil, el Servicio Aéreo, drones y el Equipo de Grandes Catástrofes.

A esta hora comparece ante los medios de comunicación Óscar Puente, ministro de Transportes: "Voy a explicarles la información que tenemos en estos momentos (…) Un accidente por alcance en la red ferroviaria española es un accidente verdaderamente inverosímil". pic.twitter.com/la7NGC5OSZ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 28, 2026

¿Qué dijo la empresa Iryo sobre el accidente en Toledo?

La empresa ferroviaria Iryo emitió un comunicado lamentando lo ocurrido en su servicio 6076 de la ruta Madrid-Sevilla. Confirmaron que activaron sus protocolos de emergencia, habilitaron líneas de atención telefónica para familiares y cancelaron sus trayectos hacia el sur sin previsión de restablecer el servicio a corto plazo.