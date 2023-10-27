Baja presión ya tiene un 90% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical: Conagua

El huracán Otis dejó una estela de destrucción en Acapulco, Guerrero, y ya se está formando un nuevo ciclón tropical. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que tiene un 90% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical.

La baja presión está ubicada frente a las costas de Centroamérica y podría adentrarse al Pacífico Mexicano. Asimismo, hay otra inestabilidad en el pacífico y otras dos en el Atlántico.

#Guerrero | La gente se acerca a las cámaras de #FIA para enviar un mensaje a sus seres queridos.



Las personas están preocupadas porque no han podido contactar con nadie y aprovechan el espacio para decir "estoy bien".@Lucero_Rdz_Mx nos cuenta en @LosRuizLara pic.twitter.com/jo4M5AmIJl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 27, 2023

Una zona de baja presión al sur de las costas de El Salvador tiene un 80% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas y un 90% en los próximos 7 días. Se localiza aproximadamente a 480 kilómetros al sur-sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, y se desplaza lentamente hacia el noroeste.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio conocer sobre las probabilidades de que “pilar” se convierta en un ciclón tropical en las próximas horas.|Conagua

Se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de Baja California Sur, con un 20% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos 7 días.

¿Cuándo acaba la temporada de huracanes 2023 y cuántos quedan?

La temporada de huracanes de 2023 comenzó el 1 de junio y terminará el 30 de noviembre. México ha sido impactado por 270 ciclones tropicales en los últimos 50 años, de los cuales 170 han impactado las costas del Pacífico y 100 las costas del Golfo de México y la Península de Yucatán

Se pronostica que en la temporada de huracanes de 2023 se formarán 22 ciclones tropicales en el Atlántico y 16 en el Pacífico. Dos de estos ciclones podrían alcanzar la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson.

La temporada de huracanes de 2023 prácticamente está en marcha, siendo más activa de lo habitual. Lo que podría representar un riesgo para México, que ha sido impactado por 270 ciclones tropicales en los últimos 50 años.

De estos, 170 han impactado las costas del Pacífico y 100 las costas del Golfo de México y la Península de Yucatán. Los huracanes pueden causar daños a la infraestructura, pérdidas de vidas y económicas.

