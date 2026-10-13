Ciclón “Trudy” podría formarse en las próximas horas frente al Pacifico; esta es su ubicación

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila una zona de baja presión asociada con la onda tropical número 43, que actualmente se ubica en el océano Pacífico. Debido a su alto desarrollo ciclónico, las autoridades meteorológicas prevén que evolucione al ciclón tropical “Trudy”.

Con base en el último boletín, este sistema aumentó a 100% su probabilidad de desarrollo ciclónico tanto en las próximas 48 horas como en un periodo de siete días, por lo que en las próximas horas podría nacer la depresión tropical 19-E.

¿Dónde se encuentra la zona de baja presión que podría convertirse en ciclón Trudy?

El sistema se encuentra al sur-sureste de Chiapas, y continúa su desplazamiento sobre aguas del Pacífico mexicano, y presenta un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 16 kilómetros por hora.

Si alcanza la categoría de depresión tropical y posteriormente evoluciona a tormenta tropical podría recibir el nombre de “Trudy”, con base en los nombres asignados para la temporada de huracanes 2026 en el Pacifico.

Se mantiene en vigilancia una zona de #BajaPresión asociada con la #OndaTropical número 43, que presenta 100 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. Está a 780 km al sur-sureste de Puerto Chiapas, #Chiapas y se mueve al oeste-noroeste a 16 km/h ⬇️ https://t.co/GS9opVNXYw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2026

Se encuentra a 780 km al sur-sureste de Puerto Chiapas, Chiapas, por lo que se activó la vigilancia de la evolución del sistema, especialmente por la posibilidad de que se fortalezca durante los próximos días.

¿El ciclón Trudy podría formarse en las próximas horas?

La probabilidad de desarrollo ciclónico de 100% indica que las condiciones son favorables para que la perturbación evolucione a un sistema tropical organizado. Aun así, el momento exacto en que podría convertirse en depresión depende de las condiciones atmosféricas y oceánicas.

Por ahora, la distancia respecto a las costas mexicanas no representa un gran peligro como lo fue el huracán “Simón”, que amenazaba con tocar tierra como ciclón de categoría 4.



¿Se formará Josephine? Otra zona de baja presión mantiene vigilancia en el Atlántico

Además del Pacífico, Conagua vigila otra zona de baja presión en el Atlántico central, al oeste de las islas de Cabo Verde.

Esta perturbación presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de 20% tanto en 48 horas como en siete días. Se ubica aproximadamente a 5 mil 900 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza lentamente hacia el nor-noreste.

Se espera que este sistema no provoque lluvias fuertes en las costas de México; sin embargo, su impacto dependerá de la trayectoria que siga y de las condiciones oceánicas.