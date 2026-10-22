Ciclones “Vance” y “Josephine”: Trayectoria de las tormentas y qué efectos tendrán en México

Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional mantienen vigilancia en dos fenómenos este jueves 22 de octubre. El reporte de la Conagua con el SMN dio a conocer hoy que la tormenta tropical "Vance" sigue avanzando en las aguas del Pacífico sur mexicano, mientras que en el Océano Atlántico se desplaza la tormenta subtropical "Josephine".

Esto es lo que debes saber de los dos fenómenos y qué tanto van a afectar o acercarse a territorio de la República Mexicana.

¿Dónde está la tormenta tropical "Vance"?

A las 03:00 horas de este jueves, el centro de la tormenta tropical "Vance" estaba a 820 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a mil 75 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema avanza al oeste a 11 km/h con vientos máximos de 85 km/h y rachas de hasta 100 km/h.

Por el momento, debido a su distancia, no genera lluvias ni efectos directos en el país.

🌀El centro de la #TormentaTropical #Vance se ubicó a 820 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero. Debido a su localización, por ahora no afecta el territorio mexicano. pic.twitter.com/zcmM67UaLu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 22, 2026

Trayectoria de "Vance"; podría llegar a se huracán categoría 3

El pronóstico de trayectoria dice que "Vance" va a ir cambiando su ruta hacia el noroeste.

Durante las primeras horas del viernes 23 de octubre se prevé que alcance la fuerza de huracán categoría 1 a 770 km de Acapulco.

Para el sábado 24 de octubre continuará tomando intensidad, escalando a huracán categoría 3 a 625 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

¿Dónde está la tormenta subtropical "Josephine"?

Por otro lado, en el Océano Atlántico se monitorea la tormenta subtropical "Josephine". El sistema está a 315 kilómetros al sur-sureste de Nantucket, Massachusetts, en Estados Unidos, y a 2 mil 610 kilómetros al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo.

Se mueve hacia el noreste a una velocidad de 20 km/h con vientos sostenidos de 100 km/h.

🌧️ ¡Prepara el paraguas! La CDMX espera lluvias aisladas desde el mediodía, con temperaturas de 11 a 19 °C. ☔



🌀 Las tormentas Vance y Josephine no representan por ahora riesgo para México



🗣️: Martha Espinosa



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Trayectoria de la tormenta "Josephine"

El pronóstico oficial dice que "Josephine" continuará entrando en aguas frías del Atlántico Norte, por lo que a partir del viernes 23 comenzará a perder fuerza para convertirse en un sistema post-tropical o de remanentes.

Por a su trayectoria lejana, no representa ningún tipo de riesgo para el territorio mexicano.