La sexta CICPE aúna el lanzamiento de productos y las tendencias futuras

En la Exposición Internacional de Productos de Consumo de China, CICPE se lanzan bienes y los consumidores tienen la oportunidad de conocer diversos productos para mejorar la calidad de vida, como unas gafas inteligentes impulsadas por la Inteligencia Artificial (IA) que pueden convertirse en tu traductor personal, o un producto para mejorar la calidad del sueño o robots que sirven café.

“Nuestras últimas gafas de la inteligencia artificial de tercera generación no solo funcionan como un teleprompter para discursos, también gestionan la navegación, los pagos y traducciones en tiempo real. Puede traducir a 89 idiomas. Además, hemos presentado un nuevo agente con funciones como el control de tu vehículo eléctrico o la supervisión de billetes de tren, y puede ayudarte con los deberes de tus hijos y muchas cosas más”, presentó Zhao Anxin, personal de ventas de Rokid.

La tecnología inteligente no solo hace más fáciles las comunicaciones y las compras diarias, sino que también puede mejorar la calidad de tu sueño, tal es el caso de la marca canadiense AirNutri, que ha participado en las seis ediciones de la CICPE. Este 2026, lanzan una solución no medicinal para el sueño. Su objetivo es ayudar con su tecnología a que más familias puedan dormir mejor.

“En la CICPE de este año, presentamos nuestro lanzamiento global ‘Good Night Gate’. En esencia, nos enfocamos en el microbioma intestinal añadiendo cepas probióticas y nuestra fórmula base personalizada que ayuda con el sueño y la reducción del estrés. Estas cepas están diseñadas para establecerse y multiplicarse en el intestino. Provocan una especie de efecto inhibidor suave que permite restablecer el equilibrio. Este equilibrio, a su vez, apoya los neurotransmisores del cerebro para reducir el estrés y ayudarte a recuperar tu ritmo de sueño natural, para que puedas dormir tal y como se supone que debe hacerlo tu cuerpo”, destacó Li Jingming, director general de AirNutri, China.

Robots bailarines presentes en la CICPE

Pero las sorpresas tecnológicas en la CICPE van más allá de estas innovaciones. Los robots bailarines se han hecho con el favor del público y casi no hay estand que no ofrezca un vistazo a un futuro integrado con la tecnología. En el área de la estación de servicio, los visitantes pueden ver robots que reabastecen combustible, robots que cargan vehículos eléctricos o robots baristas que sirven café, un retrato vívido de lo que será nuestro futuro.

“Este robot detrás de mí mide 187 centímetros de alto, sus brazos abarcan 65 centímetros. Aún no se utiliza en nuestras estaciones de servicio, todavía está en fase de pruebas. Abre el tapón de combustible del vehículo, carga el combustible y vuelve a colocar la boquilla en unos 110 segundos. Así será la automatización inteligente en el futuro”, dijo Xu Kaiyue, gestora de clientes para productos no combustibles Sinopec Hainan Petroleum.

¿Por qué la CICPE es punta de lanza en tecnología?

La sexta CICPE es mucho más que una plataforma para el lanzamiento global de productos y tecnologías. Pone de manifiesto cuán rápido evoluciona el consumo inteligente. Aquí, las compañías conectan con socios internacionales, exploran nuevas oportunidades y muestran a los consumidores el valor de la tecnología china.

Este evento, considerado una plataforma clave para marcas nacionales e internacionales, refleja cómo evolucionan los hábitos de compra en la segunda mayor economía del mundo.