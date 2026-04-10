Rutas, petróleo y poder: la verdadera guerra global que no se ve

En el mundo actual, el poder ya no se mide únicamente por la capacidad militar, sino por el control de los recursos energéticos. Cerca del 40% del petróleo mundial se concentra en solo tres países: Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, lo que los posiciona como actores clave en la economía global.

El poder del petróleo

A este dominio se suma la influencia de agrupaciones como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que controla una parte significativa de las reservas mundiales y tiene la capacidad de incidir directamente en la oferta y los precios internacionales del crudo.

Sin embargo, poseer petróleo no es suficiente. El verdadero poder radica en la capacidad de transportarlo y garantizar su llegada a los mercados. Actualmente, más del 60% del petróleo mundial se mueve por vía marítima, a través de rutas que conectan continentes y sostienen la economía global.

Muchas de estas rutas atraviesan puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del gas natural licuado del mundo, consolidándose como uno de los pasos más importantes del planeta.

En paralelo, países como China y Estados Unidos lideran los procesos de refinación y el desarrollo de redes energéticas, fortaleciendo su papel no solo como grandes consumidores, sino como actores centrales en la transformación y distribución de la energía.

Suministro energético

Cuando el suministro energético se interrumpe, las consecuencias son inmediatas: aumentan los precios, se desaceleran las economías y se tensan las cadenas de producción.

La guerra en Ucrania evidenció este fenómeno, al mostrar cómo la reducción del suministro de gas hacia Europa puede convertirse en una herramienta de presión política con efectos globales.

En este contexto, la energía no solo impulsa el desarrollo económico, sino que también funciona como un instrumento de influencia geopolítica.

El control de los recursos y de las rutas que los transportan se ha convertido en un factor determinante para definir el equilibrio de poder entre las naciones.