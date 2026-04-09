Dictadura cubana presiona a México para ocultar ayuda humanitaria tras denuncias de ventas de víveres

Lo que faltaba; la dictadura cubana pidió a México no dar detalles de los envíos de ayuda humanitaria. Quieren bajarla sin que la gente necesitada llegue a pedirla; como sabemos, los comunistas luego la venden carísima.

Denuncian que el régimen cubano vende la ayuda destinada a su población

Desde febrero de este año, el gobierno de México envió cuatro cargamentos a la isla en buques con más de tres mil 125 toneladas de víveres y medicamentos; recursos de todos los mexicanos, destinados al pueblo cubano, pero la cúpula militar del régimen tenía otros planes.

“No es la primera vez que el régimen vende las donaciones al pueblo cubano. Esto ha sucedido una y otra vez. Lo que pasa es que el mundo de alguna manera mira para un costado”, explicó Ariel Maceo Téllez, escritor cubano exiliado en Alemania.

Esta vez alguien no miró para un costado, y cuando Azteca Noticias expuso el esquema, el régimen reaccionó.

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México clasifica como reservada la información sobre envíos a Cuba tras presión diplomática

El escándalo escala aún más; según el medio El Universal, la dictadura cubana envió una nota diplomática al gobierno mexicano, pidiendo que todos los detalles de la ayuda humanitaria fueran clasificados como información reservada por cinco años.

El argumento oficial: que la disidencia podría boicotear la distribución, que revelar los datos generaría: “caos social, ingobernabilidad e insurgencia de grupos de choque"; ante esta postura, México aceptó.

“Son ladrones profesionales, le roban al mundo entero. Y México hoy es simplemente el nuevo capítulo, la nueva página de esta vieja historia"; detalló Eliécer Ávila, opositor cubano, exiliado en Estados Unidos.

La cancillería justificó su silencio, haciendo entender que proteger la relación con La Habana vale más que rendirle cuentas a los mexicanos.

“Que ustedes ahora mismo, Televisión Azteca, estén haciendo esta serie de reportajes, pone al régimen en jaque. Porque le están mostrando al mundo la realidad sobre un país que es una dictadura”, agregó Ariel Maceo Téllez.

En tanto, el gobierno mexicano aseguró que no tiene nada que esconder; así que desde aquí se seguirá apoyando a la dictadura y no al pueblo que oprime desde hace más de setenta años.