México abre la puerta al fracking: buscan reducir dependencia del gas de Texas

El gobierno federal dice que México podría entrar de lleno al fracking, que es una técnica para extraer gas y petróleo ubicados a gran profundidad rompiendo rocas con agua, arena y químicos a mucha presión.

¿Qué es el fracking y por qué México busca impulsarlo ahora?

Se trata de una muy buena noticia porque el fracking busca reducir la cada vez mayor dependencia de México del gas importado de Texas.

Casi el 80 por ciento del gas usado en México llega de territorio texano; el anuncio fue muy bien recibido, en especial en zonas como la carbonífera de Coahuila.

“Todas las fuentes que tenemos prácticamente de las murallas, de Monclova a Piedras Negras, vienen en el mapa de inversión en donde se pretende duplicar lo que se extrae hoy en metros cúbicos de gas”, detalló Alfredo Paredes, diputado local Coahuila.

Industriales, políticos de oposición y hasta los de Morena apoyan la iniciativa que vendría a poner fin a la cerrazón de López al uso de las tecnologías que han garantizado la independencia energética de Estados Unidos.

“Por eso no hemos autorizado lo del fracking como en otras partes, por el uso excesivo de agua, eso no se toma en cuenta. No hemos permitido la perforación de pozos petroleros, la explosión de gas mediante fraking”, mencionó López Obrador en agosto del 2022.

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Ahora el gobierno dice que sí al fracking porque hay nuevas tecnologías que usan menos agua y son mucho menos contaminantes. Es una coartada luego de seis años de tiempo perdido, cortesía de López.

¿Cómo impactaría el fracking en el gas y la energía en México?

La defensa de la soberanía mexicana solo es otra de las falsas fachadas del morenismo y la 4T. La dependencia energética de México respecto a gas, gasolina, diésel y electricidad nos hace cada día menos soberanos.

La apertura al fracking además es una buena noticia para la economía y el empleo. Es un respiro para la expectativa que se tiene de seguir fomentando empleos, pero atención, para que el proyecto jale, produzca el gas que se necesita y no sea contaminante, se tiene que evitar que los hijos de López o cualquier otro político tranza quieran controlar el negocio.

Se tiene que garantizar que la marina y el ejército se dediquen a las nobles tareas que se les encargó y no pongan a soldados a realizar tareas delicadas o para especialistas.

Y el reto más grande será restaurar la confianza perdida en el gobierno de capital nacional y extranjero, ya no es tan sencillo engañar a las empresas.