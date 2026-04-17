La medicina tradicional China transforma el sistema de salud pública en Brasil

Brasil se ha convertido en un referente global al institucionalizar la medicina tradicional China no solo en consultorios privados, sino en las salas de urgencias de sus hospitales públicos, demostrando que una técnica milenaria puede ser la respuesta moderna a los desafíos de la salud.

En el corazón de São Paulo, la metrópoli más grande de Sudamérica, una sabiduría de cinco mil años de antigüedad está transformando el sistema de salud pública brasileño y fortaleciendo el bienestar de su gente: la medicina tradicional China.

“Aquí cubrimos los tres niveles: atención primaria, secundaria, que son las especialidades, y terciaria, de alta complejidad. Atendemos a pacientes de atención primaria en nuestra sala de emergencias, pero también funcionamos como un centro de atención especializada, ya que la acupuntura es una especialidad médica en Brasil. Por último, aquellos pacientes de alta complejidad que ya están siendo tratados en el Hospital São Paulo, también acuden aquí para recibir sus tratamientos de acupuntura”, señaló Dra. Márcia Yamamura, jefe de acupuntura del Hospital São Paulo.

En 1998, el Hospital São Paulo hizo historia al crear el primer servicio de acupuntura de urgencias en el hemisferio occidental. Hoy en día, el hospital es un referente y realiza el 10 % de todos los tratamientos en el país.

“Como la acupuntura actúa principalmente sobre el dolor crónico, los pacientes prefieren acudir aquí primero para aliviar sus crisis agudas y reducir, paulatinamente, el consumo de fármacos. Muchas personas sufren dolores persistentes y terminan padeciendo efectos colaterales por el uso de medicamentos que, a menudo, no son suficientes para controlar el cuadro”, dijo Márcia.

La sala de urgencias del Hospital São Paulo recibe entre 60 y 80 pacientes al día

"El servicio de acupuntura en la Universidad de São Paulo es esencial y de excelencia, pero es necesario ampliarlo. Precisaríamos expandir la sala de emergencias, equiparla por completo y crear una clínica ambulatoria; todo con el fin de mejorar y lograr atender a todas las personas que realmente dependen de este servicio, el cual es vital para su calidad de vida”, afirmó Laís, paciente en tratamiento de acupuntura hace más de cuatro años.

“La acupuntura me proporciona un alivio inmediato. Aunque requiere un tratamiento continuo, me ayuda a mitigar el dolor de forma muy rápida; mucho más que algunos fármacos que, además, me provocan efectos secundarios bastante desagradables”, dijo Damaris, paciente reciente de acupuntura.

Pero la transformación no ocurre solo en los hospitales. Fuera de las consultas, la sabiduría milenaria ha encontrado en las plataformas digitales un nuevo motor de difusión.

“A pesar de que la medicina tradicional China tiene más de 2.000 años y la cultura china, más de 6.000, aún es como si fuera algo nuevo. Existe esa tendencia, esa búsqueda, en Brasil, de una medicina integrativa. Entonces, esa búsqueda, de algo diferente, así como de juntar e integrar ambas medicinas, es algo que puede beneficiar mucho al paciente”, destacó Peter Liu, especialista en Medicina Tradicional China, creador de contenido digital.

“Mucha gente comienza a despertar su curiosidad y también hay mucha gente beneficiándose con las cosas de la MTC. He ayudado a mucha gente. Mi alcance tan solo en los últimos 30 días, es de 200 millones de personas”, dijo Kai Hun, acupunturista y creador de contenido digital.

Más allá del comercio, la salud se ha convertido en uno de los puentes más sólidos entre China y Brasil. Un intercambio de sabiduría que transforma vidas y que marca el inicio de nuestro recorrido por la cooperación entre ambas naciones.