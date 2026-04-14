La presidenta del KMT aboga por una mayor fluidez en la circulación de talento y ampliar intercambios

Durante su visita a Beijing, la presidenta del Kuomintang de China (KMT), Cheng Li-wun, observó avances en inteligencia artificial y crecimiento impulsado por la innovación, y destacó su potencial para la cooperación a través del estrecho de Taiwan.

Cheng Li-wun solicitó específicamente observar la educación basada en inteligencia artificial en las escuelas e interactuar con empresas tecnológicas en la capital china, y describió el viaje como muy valioso.

La delegación encabezada por la presidenta del Kuomintang de China, Cheng Li-wun, visitó la Escuela Secundaria de la Universidad de Tsinghua, en Beijing. Ahí conoció las aplicaciones de la inteligencia artificial en la enseñanza y observó proyectos desarrollados por los estudiantes, incluyendo partidos de fútbol con robots, así como perros y brazos robóticos. Cheng conversó con los alumnos y elogió su trabajo.

Visita Centro de Exposiciones de Zhongguancun

Posteriormente, la delegación visitó el Centro de Exposiciones de Zhongguancun, donde experimentó de primera mano el fuerte impulso de Beijing para convertirse en un centro de innovación en inteligencia artificial.

Cheng mostró especial interés en una mano biónica inteligente y dialogó con representantes de empresas tecnológicas para explorar nuevas oportunidades de cooperación científica y tecnológica a través del Estrecho. La presidenta del Kuomintang de China agregó que la integración de la inteligencia artificial en la educación básica puede orientar los esfuerzos de modernización industrial de la región china de Taiwan.

“Hoy he podido ver cómo se aplica la innovación en el sector científico y se impulsa el rápido desarrollo en la parte continental de China, y esto me sirve de inspiración para llevar a cabo una modernización integral de la industria de Taiwan. Suelo decir que ambos lados del Estrecho tienen sus propios puntos fuertes, y ahora deberían unir fuerzas para resolver los problemas juntos, e incluso ir más allá, por el bien del mundo”, declaró Cheng Li-wun, presidenta del Kuomintang de China.