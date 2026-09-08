Diseñan cucarachas paramédicas: Universidades de Australia presentan a los “Paraborgs”, insectos cyborg que podrían salvarte la vida en una emergencia

En una emergencia tras un terremoto, llegar a tiempo con apoyo médico puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para quienes quedan bajo los escombros. Para resolver este reto en espacios reducidos donde no entran los rescatistas humanos, investigadores de Australia presentaron a los "Paraborgs": cucarachas paramédicas cyborg equipadas con cámaras y un sistema de inyección remota.

Esto es todo sobre la innovación científica que podría cambiar la forma en que el mundo reacciona ante emergencias.

Cucarachas gigantes con equipo de alta tecnología

El proyecto de la Universidad de Queensland y la Universidad de Nueva Gales del Sur, ambas de Australia, usa la especie de cucaracha gigante de madriguera, Macropanesthia rhinoceros, aprovechando la resistencia de su cuerpo y su agilidad para avanzar en superficies complicadas.

A los insectos se les instala un soporte de 17 gramos con un circuito electrónico, una microcámara Wi-Fi y un dispositivo de inyección, manteniendo intacta su capacidad para caminar.

Nunca aplastes una #cucaracha con el pie... 🪳⚠️🤢



Pisar este #insecto provoca un efecto dominó que termina atrayendo más problemas a tu #hogar.



Descubre la razón exacta y el método más efectivo para eliminarlas. 👉 https://t.co/wqNeX4JHkS pic.twitter.com/jtSFMQlusS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 8, 2026

Así funciona el sistema de inyección automática

El dispositivo conocido como AIM opera por descargas controladas a distancia:

Activación por calor: Un circuito emite una señal que calienta un alambre térmico que corta un hilo para liberar un resorte.



Un circuito emite una señal que calienta un alambre térmico que corta un hilo para liberar un resorte. Disparo y mezcla: El resorte lanza una pequeña inyección hacia adelante. Al salir, se rompe una membrana interna que junta ácido cítrico con bicarbonato de potasio.



El resorte lanza una pequeña inyección hacia adelante. Al salir, se rompe una membrana interna que junta ácido cítrico con bicarbonato de potasio. Presión de entrada: La mezcla química produce gas dióxido de carbono, generando la presión necesaria para empujar el líquido de la jeringa hacia la persona.

Cucarachas aplicarían medicinas de urgencia

En desastres donde los rescatistas tardan horas en abrir paso en zonas colapsadas, estas cucarachas pueden administrar dosis para estabilizar al paciente:



Fármacos vitales: El sistema está pensado para suministrar antídotos para picaduras de serpiente, oxitocina, epinefrina para alergias severas o tratamientos para trauma.



El sistema está pensado para suministrar para picaduras de serpiente, oxitocina, epinefrina para alergias severas o tratamientos para trauma. Efectividad a corta distancia: La inyección logra un 90% de éxito en pruebas con piel y alcanza hasta un 95% de efectividad si se activa a menos de 15 centímetros de distancia.

Cucarachas trabajarían en pareja para atender a los pacientes

Para garantizar precisión en zonas oscuras o estrechas, los especialistas diseñaron una estrategia que involucra a dos cucarachas teledirigidas:



Cucaracha observadora: Lleva la cámara inalámbrica para explorar el terreno, ubicar a la persona atrapada y enviar video en tiempo real a los operadores humanos.



Lleva la cámara inalámbrica para explorar el terreno, ubicar a la persona atrapada y enviar video en tiempo real a los operadores humanos. Cucaracha paramédica: Lleva la inyección con el medicamento y avanza guiada a la ubicación de la primera cucaracha para hacer la aplicación.

¿Cómo los humanos van a dirigir a las cucarachas?

Los operadores dirigen el rumbo que van a tomar los insectos con pequeñas descargas eléctricas a sus antenas.

Si el insecto deja de responder por costumbre a los estímulos, el sistema activa giros en "U" para corregir la trayectoria y asegurar que llegue al punto.