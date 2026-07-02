¡Todas las vidas cuentan! Veterinarios logran salvar a un gato, una tortuga y cientos de animales de los escombros en Venezuela

¡Todas las vidas cuentan! Tras la tragedia, un grupo de veterinarios y rescatistas se han enfocado en salvar a las mascotas que permanecen atrapadas bajo los escombros en las zonas devastadas. Azteca Noticias pudo documentar esta labor.

En medio de la devastación, donde la esperanza se aferra a los escombros, un pequeño gato tuvo un final feliz: llevaba ocho días esperando en el mismo edificio, el lugar donde alguna vez vivió con su familia, negándose a comer o beber mientras esperaba un regreso que no sucedía.

Retos del rescate animal en zonas de alta peligrosidad

Pero en la zona de desastre no todo es desolación. Mientras equipos de rescate buscan incansablemente a personas con vida, un grupo de "ángeles" ha centrado su noble misión en salvar a los otros sobrevivientes: los animales. Eduard Peraza, médico veterinario, y su equipo de voluntarios han logrado rescatar a casi 200 ejemplares, incluyendo perros, gatos, loros y hasta una tortuga morrocoy.

#Venezuela I ¡Todas las vidas cuentan!



Tras la tragedia, un grupo de veterinarios y rescatistas, se ha enfocado en salvar a las mascotas que permanecen atrapadas bajo los escombros en las zonas devastadas.



El reporte de @Lucero_Rdz_Mx, enviada especial de #AztecaNoticias. pic.twitter.com/N5kc7gegLS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

El rescate del pequeño gato fue una batalla contra su propio instinto. Entre las estructuras colapsadas, el felino no quería abandonar lo que consideraba su hogar, defendiéndose con mordiscos y rasguños ante el intento de ayuda. Finalmente, uno de los rescatistas logró ponerlo a salvo. Tras haber pasado por tanto, decidieron nombrarlo "Azteca", un nombre que simboliza la fortaleza de un pequeño sobreviviente que, a pesar de todo, pronto encontrará un nuevo hogar.

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La labor de este equipo no termina aquí. En su sede de atención, brindan los primeros auxilios y estabilizan a cada animal rescatado, esperando reunirlos con sus familias o, en su defecto, buscando un refugio o adoptantes que les den la oportunidad de empezar de cero. Su lucha continúa, firme y constante, en las calles donde el milagro de la vida se manifiesta en cada rescate.