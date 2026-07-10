Se eleva cifra de muertos en Venezuela: 4 mil 118 fallecidos y 16 mil 740 heridos por los terremotos

Las autoridades de Venezuela confirmaron el aumento a la cifra de muertos tras los dos terremotos del pasado 24 de junio. Ya son 4 mil 118 fallecidos, 219 más que en el reporte de ayer jueves 9 de junio.

En el mismo comunicado, se informó que la cifra de heridos es de 16 mil 740, mientras que son 17 mil 907 los damnificados que se quedaron sin vivienda.

Aumenta cifra de muertos en Venezuela

17 mil 266 personas permanecen alojadas en 89 campamentos temporales habilitados tras la emergencia. El reporte oficial también indica que la cantidad de edificios afectados sigue siendo de 856, mientras que 190 inmuebles colapsaron a consecuencia de los sismos.

Miles de voluntarios ayudan a la emergencia en Venezuela

Como parte de las labores de asistencia, se han distribuido 9 mil 766 toneladas de alimentos y poco más de 13.9 millones de litros de agua entre la población afectada.

En cuanto al operativo de respuesta, las autoridades reportaron el despliegue de 30 mil 76 integrantes de las fuerzas militares y de seguridad, además de 29 mil 843 voluntarios registrados para apoyar las labores de atención y recuperación.

Más de mil réplicas tras los terremotos de Venezuela



Desde el 24 de junio se han contabilizado mil 171 réplicas de los terremotos. Entre ellas se encuentra un sismo de magnitud 3.9 que se registró este viernes 10 de julio en zonas del norte de Venezuela. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales adicionales ni víctimas derivadas de este nuevo movimiento telúrico.

Jefe humanitario de la ONU visita Venezuela

Tom Fletcher, secretario general adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, aterrizó en Venezuela para una visita de cuatro días.

Durante su estancia en el país sudamericano, se reunirá con altos cargos del gobierno, sobrevivientes y personas que colaboran en las labores de búsqueda.

Anteriormente y a través de una videollamada, Fletcher tuvo contacto con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para informarle lo que pueden hacer los Estados miembros de la ONU para ayudar a Venezuela.