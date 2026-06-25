Científicos logran curar bebés desde la concepción “apagando” las enfermedades hereditarias

Un equipo internacional, liderado por la investigadora Kathy Niakan de la Universidad de Cambridge y el Instituto Francis Crick, logró "apagar" de forma segura un gen esencial en embriones humanos para —en un futuro próximo— dar paso a la creación de bebés sanos sin enfermedades hereditarias y abortos espontáneos.

La edición de bases permite cambiar con precisión un único par de nucleótidos por otro en todo un genoma humano de alrededor de 3 mil millones de pares de bases; eso es una hazaña increíble, detalló Kathy Niakan.

Según el comunicado de la universidad, esta semana, en el Reino Unido, el grupo de científicos utilizó una nueva tecnología de "editores de bases" usado directamente en el proceso de fecundación in vitro.

¿Cómo curarán a los bebés desde la concepción?

Al "apagar" el gen NANOG, los científicos descubrieron que el embrión pierde la capacidad de formar al "bebé", pero mantiene la estructura que lo nutre, lo que reveló que los primeros días del desarrollo humano son muy distintos a lo que se creía.

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Through live imaging of late-stage preimplantation human #embryos, researchers led by Dr. Kathy Niakan (@NiakanLab) at @Loke_CTR have shown that abnormalities can arise at a later stage of development than previously thought.



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A diferencia de la tecnología CRISPR clásica, que cortaba el ADN y causaba daños graves o mutaciones, esta nueva herramienta actúa como un borrador exacto, cambiando una sola "letra" del código genético sin tener que destruir el genoma, logrando un 84.8% de eficacia sin generar daños colaterales.

¿De qué sirve este hallazgo?

Este hallazgo ayudará a los científicos a entender por qué el 50% de los embriones fallan en sus primeros días, revolucionando así los tratamientos de fertilidad clínica y mejorandolos en un amplío rango.

La reproducción humana es ineficiente por naturaleza, pero este avance es un éxito monumental en la comunidad científica, aunque la técnica no está lista para llegar a las clínicas y crear humanos modificados, ya que aún se requiere un estricto debate ético y legal.

¿Cómo afecta la infertilidad en México y el mundo?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló en 2023 que 1 de cada 6 adultos en el mundo padece infertilidad en algún momento de su vida, lo que representa a casi el 17.5% de la población global. En México, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estiman que 1.5 millones de parejas también enfrentan este tipo de problemas.

Esto significa que avances genéticos en la edición del gen como el que te presentamos, son clave para que la tasa de reproducción sea un éxito, lo que ayudaría a aumentar el tope máximo del 40% de los embarazos que se logran.