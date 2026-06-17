¡Evitaron algo peor! Heroico viaje salva a bebé en CDMX que convulsionó y quedó inconsciente

Una tragedia se evitó al sur de la Ciudad de México (CDMX), cuando un bebé de dos meses fue puesto a salvo por policías cuando el recién nacido sufrió convulsiones y quedó inconsciente.

El reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indica que esta situación ocurrió en la alcaldía Iztapalapa, pero oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) intervinieron para que el menor fuera puesto a salvo.

Una viaje de Iztapalapa a Tlalpan para salvar a bebé

Los oficiales patrullaban por dicha alcaldía cuando una pareja que viajaba a bordo de un vehículo particular les pidió ayuda debido a que su hija estaba inconsciente.

Al escuchar la situación, los policías implementaron un dispositivo de acompañamiento vial para agilizar el traslado de la menor hasta un hospital de especialidades ubicado en la alcaldía Tlalpan, para recibir atención médica.

Logran poner a salvo a bebé que se convulsionó

En medio de la madrugada del lunes 15 de junio, la patrulla arribó al hispital ubicado en la colonia Belisario Domínguez Sección XVI, donde la jmadre, quien llevaba en sus brazos a la bebé, fue ingresada directamente al área de urgencias.

Minutos después, personal médico recibió a la menor e inició la valoración correspondiente para su atención.

Tras la intervención médica, los padres de la niña agradecieron la ayuda de los policías, quienes se retiraron una vez que los familiares de la bebé indicaron que, una vez controlada la situación, se quedarían en espera y cuidado de su hija.

