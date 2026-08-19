Reportan cierres en carreteras de Michoacán: Bloqueos y quema de vehículos en la región Zamora y zonas cercanas; esto se sabe

La mañana de este miércoles 19 de agosto se registraron diversos bloqueos carreteros y la quema de vehículos de carga en varios municipios de Michoacán, afectando principalmente la región de Zamora y la zona lacustre del estado.

Sujetos armados le quitaron sus autos a conductores para atravesarlos e incendiarlos en las vialidades. Elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y fuerzas federales se movilizaron a los diferentes puntos para quitar las unidades y restablecer la circulación.

Puntos bloqueados en Michoacán

Tzintzuntzan

Carretera Pátzcuaro - Tzintzuntzan: Afectación a la altura de Sanabria.



Afectación a la altura de Sanabria. Coeneo

Carretera Comanja - Coeneo: Obstrucción vial a la altura de Comanja.



Obstrucción vial a la altura de Comanja. Zacapu

Crucero Franco Reyes.

Carretera Carapan - Zacapu: Cierre a la altura de la subestación de la CFE.



Cierre a la altura de la subestación de la CFE. La Piedad

Carretera La Piedad - Ecuandureo: Cierres en el Libramiento Martí Mercado y a la altura de la comunidad La Esperanza.

Carretera La Piedad - Vista Hermosa: Bloqueo a la altura de Estación Patty.

Carretera La Piedad - Numarán: Afectación pasando el fraccionamiento Villas de Las Lomas.

Carretera La Piedad - Carapan: Obstrucciones en la desviación a la Autopista, Churintzio, y en la comunidad El Salvador, Zináparo.



Cierres en el Libramiento Martí Mercado y a la altura de la comunidad La Esperanza. Bloqueo a la altura de Estación Patty. Afectación pasando el fraccionamiento Villas de Las Lomas. Obstrucciones en la desviación a la Autopista, Churintzio, y en la comunidad El Salvador, Zináparo. Ecuandureo

Carretera Zamora - Ecuandureo: Bloqueo en la localidad de El Sauz.

Carretera libre Ecuandureo - La Piedad: Afectación en la localidad de Quiringúicharo.

Acceso a Ecuandureo: Obstrucción entre la localidad de Ucácuaro y la cabecera municipal.



Bloqueo en la localidad de El Sauz. Afectación en la localidad de Quiringúicharo. Obstrucción entre la localidad de Ucácuaro y la cabecera municipal. Zamora

Carretera Zamora - La Barca: Bloqueo a la altura de El Pochote.

Camino del Pochote - Ario de Rayón.

Tramo vial a la altura de El Yaki.

Carretera La Barca: Cierre a la altura de Los Sauces.

Carretera libre Zamora - Ixtlán: Afectación en los límites entre ambos municipios.



Bloqueo a la altura de El Pochote. Cierre a la altura de Los Sauces. Afectación en los límites entre ambos municipios. Purépero

Carretera Purépero - Tlazazalca: Obstrucción con referencia a la altura de Global Gas.



Obstrucción con referencia a la altura de Global Gas. Chilchota

Carretera libre Zamora - Carapan: Cierre a la altura de la localidad de Los Nogales.

Carretera libre Chilchota - Carapan: Bloqueo en la localidad de Tanaquillo.



Cierre a la altura de la localidad de Los Nogales. Bloqueo en la localidad de Tanaquillo. Tangancícuaro

Carretera Estatal Tangancícuaro - Carapan: Cierre a la altura del km 124, cerca de Los Nogales.

#AlertaVial Se reportan bloqueos de circulación en Michoacán en los siguientes puntos:



🔴 Morelia: Carretera Morelia - Jiquilpan, a la altura del Correo.

🔴 La Piedad: Carretera La Piedad - Yurécuaro KM06.

🔴 Purépero: Carretera Purépero - Tlazazalca, a la altura de Global Gas.… pic.twitter.com/ndDS5zfmFN — C5 Michoacán (@C5Michoacan) August 19, 2026

Recomendaciones para automovilistas

Evitar las zonas de conflicto: Buscar rutas alternas o suspender traslados hacia Zamora - La Piedad y la zona hasta que se confirme que es seguro transitar por ahí.



Buscar rutas alternas o suspender traslados hacia Zamora - La Piedad y la zona hasta que se confirme que es seguro transitar por ahí. Atender indicaciones oficiales: Seguir las indicaciones y los desvíos habilitados por las corporaciones de seguridad.



Seguir las indicaciones y los desvíos habilitados por las corporaciones de seguridad. Manejar con precaución: Tomar medidas de seguridad por la presencia de grúas y personal de emergencia sobre las carreteras.

C5 de Michoacán habla de bloqueos

Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia de Michoacán publicó en sus redes sociales los puntos que estarían siendo afectados, al momento, por los bloqueos y quema de vehículos en dicho estado.

¿Qué está causando los bloqueos en Michoacán?

Por ahora, la información que se conoce es la brindada por personas que reportaron los bloqueos, además de un aviso del C5 de Michoacán alertando de zonas afectadas.

El Gobierno Federal informó que hay un operativo de detención de varios objetivos relevantes, y más tarde el Gabinete de Seguridad dará más detalles.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden la información completa que causó la quema de vehículos.

¿Bloqueos en Michoacán afectan a Jalisco?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que la entidad se encuentra sin novedades ni incidentes tras la serie de bloqueos carreteros y quema de vehículos registrados la mañana de este miércoles en municipios vecinos de Michoacán

Mencionó que se encuentran trabajando en conjunto con el Gabinete de Seguridad y con Michoacán.