Arden casi 60 camiones de una famosa empresa refresquera... investigan extorsión en Tamaulipas

El incendio que consumió 57 camiones de una famosa empresa refresquera en Matamoros, Tamaulipas, sigue bajo investigación y mantiene abiertas varias líneas de investigación, entre ellas un posible caso de extorsión o cobro de piso. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el origen del siniestro.

El fuego destruyó camiones refresqueros y camionetas repartidoras de botanas, mientras bomberos, voluntarios, elementos de la Marina y de la Defensa trabajaron durante varias horas para controlar las llamas. El saldo fue de un bombero lesionado, sin que se reportaran personas fallecidas.

¿Qué se sabe del incendio de los 57 camiones en Matamoros?

El incendio ocurrió en un patio de resguardo de una empresa refresquera en Matamoros, donde las llamas alcanzaron varios metros de altura y destruyeron decenas de unidades de reparto.

Aunque una de las principales hipótesis es que el hecho esté relacionado con un posible caso de cobro de piso, las autoridades no han informado avances concluyentes sobre la investigación ni han identificado a los responsables.

Por su parte, el alcalde de Matamoros aseguró que la empresa mantendrá sus operaciones en el municipio, aunque entre trabajadores persiste la incertidumbre por el impacto que el siniestro podría tener en sus fuentes de empleo.

57 camiones refresqueros y vehículos repartidores fueron consumidos por el fuego en Tamaulipas.



Aunque una de las principales líneas de investigación apunta a un posible caso de extorsión del crimen organizado, las autoridades aún no esclarecen quién provocó el incendio.… pic.twitter.com/rHDxCwp5Gj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 30, 2026

Empresa descarta amenazas o intentos de extorsión previos

A través de un comunicado, la empresa informó que no hubo personas lesionadas ni fallecidas y confirmó que colabora con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Además, precisó que no tiene registro de amenazas o intentos de extorsión previos al incendio, por lo que pidió esperar el resultado de las investigaciones antes de sacar conclusiones.

La compañía también reiteró que continuará operando en Tamaulipas y mantendrá las medidas necesarias para proteger a sus colaboradores.

Extorsión en México: un delito que sigue creciendo

La extorsión continúa entre los delitos con mayor crecimiento en el país. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las carpetas de investigación por este delito aumentaron alrededor de 60% en la última década.

Especialistas advierten que el problema podría ser mucho mayor, ya que estimaciones del INEGI indican que más del 97% de los casos no se denuncian, principalmente por miedo a represalias o desconfianza en las autoridades. Esto significa que las cifras oficiales representan solo una parte de la dimensión real del delito.

La extorsión gana terreno en México; el miedo a grupos criminales mantiene oculto el 96% de los casos

¿Qué es el cobro de piso y por qué afecta a las empresas?

El cobro de piso es una forma de extorsión mediante la cual grupos delictivos exigen pagos periódicos a comerciantes, transportistas o empresas para permitirles operar.

Cuando las víctimas se niegan a pagar, las amenazas pueden escalar hasta ataques contra negocios, vehículos o instalaciones. Sin embargo, en el caso de Matamoros, las autoridades no han confirmado que esa haya sido la causa del incendio, por lo que esa línea de investigación sigue abierta.