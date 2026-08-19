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Volcadura y cierre total en la México-Pachuca hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 19 de agosto?

¿Vas a salir a carretera? Este es el reporte EN VIVO sobre los accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras en las principales vías que conectan el país.

Volcadura en la México-Pachuca
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre el avance de las principales carreteras de México para que conozcas los contratiempos en el camino.

Este es el reporte EN VIVO de los accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras este 19 de agosto.

Bloqueos y tráfico en la México-Toluca hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 19 de agosto?

Cierre total por bloqueos en Michoacán

Hay bloqueos en diferentes puntos del estado. Evite salir a carretera.

Cierre por obras en la Cd.Mendoza- Córdoba

En el km 286 con dirección a Córdoba hay cierre parcial por mantenimiento.

Cierre en Veracruz

Volcadura de tráiler en La Tinaja-Cosoleacaque en el km 181+500.

Aparatoso accidente provoca explosión en Veracruz

Varios camiones de carga estuvieron involucrados en el accidente sobre la autopista La Isla- Acayucan.

Cierre en el libramiento Cuernavaca

En el km 81 con dirección a CDMX hay reducción de carriles por accidente.

Accidente en la México-Puebla

Cierre parcial en el km 100 con dirección a CDMX por choque de autobús y tracto camión.

Manifestantes en la Toluca-Palmillas

Cierre parcial por presencia de personas en la caseta de cobro de El Dorado en Toluca.

Está cerrada la México-Pachuca

Por volcadura de tráiler en el km 032+000 con dirección a CDMX.

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