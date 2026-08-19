Volcadura y cierre total en la México-Pachuca hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 19 de agosto?
¿Vas a salir a carretera? Este es el reporte EN VIVO sobre los accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras en las principales vías que conectan el país.
En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre el avance de las principales carreteras de México para que conozcas los contratiempos en el camino.
Este es el reporte EN VIVO de los accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras este 19 de agosto.
Bloqueos y tráfico en la México-Toluca hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 19 de agosto?
Cierre total por bloqueos en Michoacán
Hay bloqueos en diferentes puntos del estado. Evite salir a carretera.
🚨 Michoacán amanece bajo fuego— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 19, 2026
Al menos 7 narcobloqueos se registran en distintos puntos del estado
Hay vehículos incendiados en carreteras y zonas colindantes con Jalisco pic.twitter.com/rDJQcJiduM
Cierre por obras en la Cd.Mendoza- Córdoba
En el km 286 con dirección a Córdoba hay cierre parcial por mantenimiento.
Cierre en Veracruz
Volcadura de tráiler en La Tinaja-Cosoleacaque en el km 181+500.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 181+500, de la carretera Ent. La Tinaja - Cosoleacaque, dirección La Tinaja. Atienda Indicación vial. pic.twitter.com/HfvOrCZrzN— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 19, 2026
Aparatoso accidente provoca explosión en Veracruz
Varios camiones de carga estuvieron involucrados en el accidente sobre la autopista La Isla- Acayucan.
#LoÚltimo | Ocurrió un choque múltiple que involucra varios camiones de carga sobre la autopista Isla-Acayucan, en #Veracruz; se desconoce si hay lesionados. pic.twitter.com/9SVyLfH3MY— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026
Cierre en el libramiento Cuernavaca
En el km 81 con dirección a CDMX hay reducción de carriles por accidente.
Accidente en la México-Puebla
Cierre parcial en el km 100 con dirección a CDMX por choque de autobús y tracto camión.
Manifestantes en la Toluca-Palmillas
Cierre parcial por presencia de personas en la caseta de cobro de El Dorado en Toluca.
Está cerrada la México-Pachuca
Por volcadura de tráiler en el km 032+000 con dirección a CDMX.
#Tomesusprecauciones en #EdoMex se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 032+000 de la autopista México-Pachuca dirección Cd. México. Atienda Indicación vial. pic.twitter.com/fi1yjsCldd— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 19, 2026