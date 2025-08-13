Bolsa Mexicana cierra a la baja este miércoles; peso mexicano se deprecia ante el dólar

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron cambios importantes al final de la jornada de este miércoles 13 de agosto 2025. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 13 de agosto 2025

La BMV cerró la jornada de este miércoles con una baja de 0.34%, ubicando al índice S&P/BMV IPC en 58,477.57 puntos, lo que significó una pérdida de 197.47 unidades.

Mientras que, el peso mexicano se depreció y finalizó en 18.6402 por dólar, según datos del Banco de México (Banxico). Esta caída se debe a que, los inversionistas se mantienen atentos a nuevos indicadores económicos en Estados Unidos, tras expectativas de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés en septiembre.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 13 de agosto 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este miércoles 13 de agosto de 2025, registrando un aumento importante en sus cotizaciones debido a que los inversionistas siguen apostando sobre recortes a las tasas de interés en Estados Unidos.



S&P 500 subió 0.32%, para cerrar en 6,466.58 puntos.

Nasdaq Composite aumentó un 0.14%, hasta las 21,713.14 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones incrementó un 1.04%, hasta los 44,922.27 puntos.

Precio del dólar en México hoy 13 de agosto 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 13 de agosto de 2025 en $17.65 pesos la compra y en $19.10 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.25 pesos la venta; recuerda que todos los días los precios cierran de forma distinta, por esto recomendamos estar pendientes de los cambios.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 13 de agosto 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 13 de agosto de 2025, se ubica en 122 mil 728 dólares por unidad, registrando un aumento del 2.17% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 286 mil 739 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 13 de agosto 2025

Los precios del petróleo cayeron a mínimos de más de dos meses este miércoles, tras las advertencias de sobreoferta emitidas por la Agencia Internacional de Energía.

