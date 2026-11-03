¿Cómo impactaron las elecciones el cierre de la BMV hoy 3 de noviembre 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se mantuvo con cambios en la jornada de hoy martes 3 de noviembre de 2026. Conoce aquí cuál fue el cierre y los ajustes en los mercados financieros ante las elecciones en Estados Unidos.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 3 de noviembre 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cerró a la alza con 0.52% con 70,143.09 puntos al cierre de este 3 de noviembre de 2026.

¿En cuánto está el dólar en Banco Azteca hoy 3 de noviembre 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 3 de noviembre de 2026 en $17.05 pesos la compra y en $19.34 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Wall Street hoy 3 de noviembre 2026

Los mercados bursátiles mundiales se tambalearon el martes, con los inversores pendientes del resultado de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos , mientras que los precios del petróleo continuaron su descenso en medio de las conversaciones en curso para poner fin al conflicto de Oriente Medio.

La mayoría de las encuestas y los analistas independientes prevén que los demócratas arrebatarán la Cámara de Representantes a los republicanos, mientras que el control del Senado sigue siendo incierto.

Una victoria aplastante de los demócratas podría conllevar una mayor supervisión de la IA y una mayor regulación empresarial.

En Wall Street, los índices de referencia S&P 500 y Nasdaq avanzaban, impulsados ​​por las ganancias en los sectores industrial, tecnológico y de servicios de comunicación, mientras que las acciones de bienes de consumo básico y materiales registraban pérdidas. El Dow Jones también bajaba.



Dow Jones cayó un 0.43%

S&P 500 (.SPX) subió un 0.28%

Nasdaq Composite (.IXIC) obtuvo un aumento del 0.66%



Jornada en el petróleo hoy 3 de noviembre 2026

Los precios del petróleo cayeron alrededor de un 1% el martes, alcanzando su nivel más bajo en casi cuatro semanas, mientras el mercado sopesaba las conversaciones para poner fin a las guerras en Ucrania e Irán frente a la preocupación de que los recientes ataques en ambos conflictos pudieran interrumpir aún más los suministros.

El mundo también está pendiente de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos para ver si el Partido Republicano del presidente Donald Trump puede mantener el control del Congreso durante el resto de su segundo mandato.

Los futuros del Brent cayeron 1,17 dólares, o un 1%, para cerrar en 103,60 dólares el barril, su cierre más bajo desde el 7 de octubre.

El crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó 37 centavos para cerrar en 96,09 dólares, su nivel más bajo desde el 14 de octubre.