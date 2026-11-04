¿Qué pasó hoy en la Bolsa Mexicana de Valores? Cierre 4 de noviembre 2026 tras elecciones en EU

La jornada de hoy miércoles 4 de noviembre de 2026, los mercados financieros quedaron marcados con cambios al cierre de este día, ¿qué pasó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)?

Bolsa Mexicana de Valores hoy 4 de noviembre 2026: así cerró

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cerró a la alza con 0.91% con 70,819.8 puntos al cierre de este 4 de noviembre de 2026.

¿En cuánto está el dólar en Banco Azteca hoy 3 de noviembre 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 3 de noviembre de 2026 en $17.00 pesos la compra y en $18.94 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Wall Street hoy 4 de noviembre 2026

Wall Street cerró con fuertes ganancias el miércoles, ya que la aplastante victoria de los demócratas en las elecciones de Estados Unidos alivió la incertidumbre política e impulsó el apetito por el riesgo, aunque las acciones de los centros de datos cayeron por temor a una regulación más estricta de la IA.

Los demócratas se hicieron con el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, logrando victorias en bastiones republicanos por primera vez en generaciones, en una reacción negativa de los votantes contra el presidente Donald Trump.



S&P 500 ganó 119,7 puntos, o 1.6%, para terminar en 7.688,62 puntos



ganó 119,7 puntos, o 1.6%, para terminar en 7.688,62 puntos Nasdaq Composite sumó 364,50 puntos, o un 1.4%, hasta los 25.736,51



sumó 364,50 puntos, o un 1.4%, hasta los 25.736,51 Dow Jones Industrial Average subió 1.569,40 puntos, o un 3%, hasta los 53.356,12

Jornada en el petróleo hoy 4 de noviembre 2026

Los precios del petróleo cayeron más del 8% para cerrar en su nivel más bajo en más de dos meses el miércoles después de que el Partido Republicano del presidente Donald Trump perdiera el control del Congreso en las elecciones de mitad de período , ya que los inversionistas apostaron a que el cambio de poder podría acelerar el fin de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Los futuros del Brent cerraron con una caída de 8,98 dólares, un 8.7%, a 94,62 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cayeron 7,97 dólares, un 8.3%, hasta los 88,12 dólares. Ambos índices de referencia cerraron en su nivel más bajo desde el 31 de agosto.