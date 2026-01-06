¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 6 de enero 2026? Precio del dólar

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 6 de enero de 2026.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 6 de enero 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC registró -0.03% a 64,996.14 puntos al cierre de este martes 6 de enero de 2026.

Cierre de Wall Street hoy 6 de enero 2026

Wall Street cerró al alza el martes y el Promedio Industrial Dow Jones alcanzó un máximo histórico.

De cara a la temporada de resultados del cuarto trimestre en las próximas semanas, las valoraciones en Wall Street siguen siendo relativamente elevadas. El S&P 500 cotiza a unas 22 veces las ganancias esperadas, una reducción respecto a las 23 de noviembre, pero por encima del promedio de cinco años del índice de 19, según datos de LSEG.



S&P 500 ganó 42,92 puntos, o 0,61%, para cerrar en 6.944,97 puntos

ganó 42,92 puntos, o 0,61%, para cerrar en 6.944,97 puntos Nasdaq Composite ganó 147,40 puntos, o un 0,63%, hasta los 23.543,22

ganó 147,40 puntos, o un 0,63%, hasta los 23.543,22 El Promedio Industrial Dow Jones subió 489,12 puntos, o 1,00%, a 49.466,30

¿A cuánto está el dólar en México este 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 6 de enero de 2026, en $16.45 pesos la compra y en $19.00 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.75 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 6 de enero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 6 de enero de 2026, se ubica en 92 mil 436 dólares por unidad, registrando un leve baja del 1.52% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 660 mil 908 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 6 de enero 2026

El precio del dólar registró una caída debido a que el mercado sopesó las expectativas de un amplio suministro global este año contra la incertidumbre en torno a la producción de crudo venezolano después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.



Petróleo Brent - 61.07 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 57.53 dólares el barril.

Con información de Reuters