Bolsa Mexicana de Valores cierra con ganancias este lunes; ¿cómo cerró el dólar y peso mexicano?

Al concluir la sesión de este lunes 11 de agosto de 2025, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron cambios importantes. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te compartimos los detalles del cierre.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 11 de agosto 2025

El índice S&P/BMV IPC cerró este lunes en números verdes al finalizar con 58,342.87 puntos, con un 0.47%, lo que significa un aumento de 272.7 puntos respecto al cierre anterior.

Por su parte, el peso mexicano cerró la jornada con un tipo de cambio de 18.68 pesos por dólar, reflejando la dinámica del mercado cambiario durante este lunes.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 11 de agosto 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este lunes 11 de agosto de 2025, registrando una baja en sus cotizaciones debido al nerviosismo en el mercado de deuda, indicando cautela respecto a las acciones.



S&P 500 bajó un 0.25%, para cerrar en 6,373.45 puntos.

Nasdaq Composite perdió un 0.30%, hasta las 21,385.40 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones perdió 045%, hasta los 43,975.09 puntos.

Precio del dólar en México hoy 11 de agosto 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 11 de agosto de 2025 en $17.70 pesos la compra y en $19.20 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.25 pesos la venta; recuerda que todos los días los precios cierran de forma distinta, por esto recomendamos estar pendientes de los cambios.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 11 de agosto 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 11 de agosto de 2025, se ubica en 118 mil 751 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.70% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 217 mil 106 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 11 de agosto 2025

Los futuros del crudo Brent cerraron con un alza de 4 centavos, situándose en 66.63 dólares por barril.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subieron 8 centavos, o un 0.13%, para cerrar en 63.96 dólares por barril.