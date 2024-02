“Me enteré de la misma forma que ustedes": Nicki Nicole confirma ruptura con Peso Pluma

Parece que el amor entre el mexicano Hassan, mejor conocido como Peso Pluma, y la argentina Nicki Nicole terminó, pues en redes sociales se viralizó un video sobre el cantante caminando de la mano con otra mujer, además de que Nicki borró las fotos que tenía con él en su cuenta de Instagram y dio un mensaje.

A través de sus historias, Nicki comentó: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”.

Posteriormente, afirmó: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Internautas señalan de infiel a Peso Pluma por video

En el video que se viralizó se puede observar a un hombre por la espalda que parece ser Peso Pluma de la mano con otra mujer en Las Vegas, lo cual indicaría que sucedió durante la noche del domingo tras finalizar el Super Bowl.

El hombre iba vestido completamente de negro y con una gorra hacia atrás, característica del cantante de corridos tumbados de la mano con otra mujer de vestido que claramente se ve, no es la argentina, pues ella se encontraba dando un concierto en Costa Rica.

Captan a Peso Pluma agarrado de manos con una mujer misteriosa en Las Vegas



Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con el en su Instagram pic.twitter.com/U5Yi7W7czX — Muhammad Sheraz (@SherazAhamadani) February 13, 2024

Nicki Nicole elimina fotos con Peso Pluma de su Instagram

Tras finalizar su concierto en Bolivia, la cantante argentina compartió una serie de fotografías con el pie de foto “si dicen que soy bandida no les creas” y, a pesar de cautivar con su belleza, la publicación recibió cientos de comentarios refiriéndose al video de Peso Pluma y a él siéndole infiel.

Tras el video que se viralizó, Nicki Nicole eliminó las fotografías que tenía con el cantante: de algunos viajes juntos, las pasadas fiestas navideñas e incluso quitó las imágenes de ciertas galerías, dejando únicamente donde aparecen sus amigos.

Eran dos publicaciones que tenía Nicki en su cuenta, una en las fiestas navideñas y otra durante la ceremonia de los Grammy, lo cual suma a las especulaciones de que la pareja habría finalizado su relación.

En redes sociales, los comentarios principalmente son para defender a Nicki Nicole y lanzaron críticas al cantante mexicano.