“Concesiones, ecocidio y crimen": Los millonarios negocios del clan Bermúdez Requena con la 4T
Revelan que la 4T entregó permisos por 22 años al clan familiar del líder de “La Barredora” para obras del Tren Maya.
Una investigación de MCCI revelada por Azteca Noticias expuso que el gobierno federal otorgó concesiones de hasta 22 años al clan Bermúdez Requena en Tabasco. Las empresas Aspasur y Reger de Tabasco, vinculadas a Humberto Bermúdez, hermano de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad y presunto líder de “La Barredora”, recibieron permisos para extraer materiales pétreos destinados al Tren Maya y Dos Bocas. Todo esto ocurrió junto a socios como Manuel Santandreu, del Grupo Huerta Madre, y bajo la notaría de Adán Augusto López.
Estos privilegios se entregaron en zonas vulnerables de los ríos Tacotalpa y Samaria, donde autoridades ambientales han alertado sobre la grave deforestación y sobreexplotación desde hace 15 años. Pese a las clausuras por daño ecológico, las empresas siguieron operando gracias a sus nexos políticos, incluyendo a Raúl Bermúdez Arreola, exresponsable de los Tramos 4 y 5 del Tren Maya. Mientras tanto, Hernán Bermúdez guarda un hermético silencio en su celda de máxima seguridad sobre los cómplices que le permitieron operar impunemente.