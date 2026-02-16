Investigación revela cómo Adán Augusto y “La Barredora” usaban patrullas oficiales en Tabasco

Una nueva investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha puesto en papel lo que en Tabasco era un secreto a voces: durante la gestión de Adán Augusto López Hernández, el crimen organizado no se infiltró en el gobierno; el gobierno se convirtió en el crimen organizado.

Según el reporte, bajo el mando de Hernán Bermúdez Requena en la Secretaría de Seguridad, se instauró lo que los investigadores califican como el “primer narcogobierno” plenamente registrado en el país. No se trataba de policías corruptos aceptando sobornos, sino de una fusión total.

Patrullas oficiales al servicio de “La Barredora”

Los hallazgos son escalofriantes. Rodulfo Reyes, periodista local, detalla que la organización criminal conocida como “La Barredora” no operaba desde la clandestinidad, sino desde las propias oficinas del estado.

Hernán Bermúdez calla ante el juez: Perfilan pacto para blindar a Adán Augusto por “La Barredora”

“El gobierno de Tabasco conocía que La Barredora era un grupo que funcionaba dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, con armamento de la Secretaría y con camionetas de la Secretaría”, explica Reyes. Leonardo Núñez, investigador de MCCI, es aún más tajante al describir esta simbiosis: “El secretario de Seguridad era al mismo tiempo el líder criminal y el gobernador tenía conocimiento de eso... ya no trabajaban como socios, eran la misma cosa”.

El escudo presidencial y la impunidad

Lo más grave del caso es que la información estaba ahí. Los servicios de inteligencia militar y la propia población sabían lo que ocurría, pero el manto protector vino desde lo más alto. El expresidente Andrés Manuel López Obrador defendió reiteradamente a su paisano y entonces secretario de Gobernación.

“Adán es un hombre honesto, lo conozco bien”, decía AMLO ante los cuestionamientos, calificando las denuncias como ataques de la prensa conservadora. Para Núñez, esta defensa fue una decisión consciente: “Las evidencias de que el crimen organizado y los políticos de Morena estaban en la misma cama estuvieron ahí desde el principio y decidieron ignorarlas para garantizarles impunidad”.

Hoy, el escenario deja un sabor amargo. Mientras Hernán Bermúdez Requena duerme en la prisión del Altiplano esperando juicio, irónicamente por cargos menores y no por liderar un cártel, Adán Augusto López, el “consentido de Palenque”, continúa su vida política sin rendir cuentas, como si en su estado no hubiera pasado nada.