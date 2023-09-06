Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, informó que Claudia Sheinbaum ganó la encuesta de Morena y será la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación de cara a las elecciones presidenciales del 2024, de acuerdo con los resultados que dio a conocer la dirigencia del partido.

El resultado se da luego de que el dirigente de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que contabilizaron el 90% de las boletas, restando un 10% correspondiente a boletas que presentan alguna incidencia.

“Ya tenemos una mesa especial con los representantes nacionales donde se están viendo casos específicos, para resolver las incidencias”, apuntó.

Con la ausencia de Ebrard, se dio a conocer los resultados de los ganadores de la encuesta de Morena.

AMLO entregará bastón de mando a Claudia Sheinbaum

El mandatario señaló que haría la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum este mismo jueves 7 de septiembre por la tarde-noche y aunque no precisó la hora, dijo que todos los y las gobernadoras de la 4T están invitados, así como las corcholatas que participaron. Esto fue confirmado por la morenista.

AMLO reconoce triunfo de Claudia Sheinbaum

El presidente López Obrador fue cuestionado sobre el proceso interno de Morena, en ese sentido destacó que apoya los resultados de las encuestas y a Claudia Sheinbaum. Además, llamó a la unión a Marcelo Ebrard; sin embargo, detalló que él es libre de tomar la decisión que mejor le pareciera, aunque eso incluyera la baja del partido.

"La corcholata oficial perderá frente a Xóchitl Gálvez": Marko Cortés

Tras anunciar a Claudia Sheinbaum como coordinadora de la 4T, el dirigente del PAN, Marko Cortés, afirmó que Xóchitl Gálvez vencerá en las elecciones 2024.

“Se confirma lo que era más que obvio, desde hace dos años Obrador impuso a Sheinbaum porque quiere seguir siendo el poder tras el poder”, dijo.

“Soy la coordinadora nacional por decisión del pueblo de México”, festeja Sheinbaum

Luego de darse a conocer que quedó en primer lugar en todas las encuestas, la exjefa de Gobierno de la CDMX aseguró que Morena ganará las elecciones de 2024. “Vamos a ganar las diputaciones, las senadurías, las gubernaturas y va a haber Presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación”, dijo en la conferencia de prensa del partido.

“Hoy ganó la democracia, hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora nacional por decisión del pueblo de México”, celebró Sheinbaum.

¿Cómo quedaron los resultados de las encuestas de Morena por ‘corcholata’?

Por casa encuestadora, así quedaron los resultados de las preferencias sobre la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, por aspirante:

Comisión de Encuestas de Morena:



Claudia Sheinbaum: 39.4%

Marcelo Ebrard: 25.6%

Gerardo Fernández Noroña: 12.2%

Adán Augusto López: 10%

Ricardo Monreal: 6.5%

Manuel Velasco: 6.3%

Mercaei:

Sheinbaum: 39.3%

Ebrard: 25.9%

Adán Augusto : 11.7%

Fernández Noroña: 10.0%

Velasco: 7.3%

Monreal

De las Heras Demotecnia

Claudia Sheinbaum: 41.1%

Marcelo Ebrard

Adán Augusto López: 10.9%

Gerardo Fernández Noroña: 9.3

Manuel Velasco: 6.9%

Ricardo Monreal: 5.4%

Buendía y Márquez

Sheinbaum: 36.6%

Ebrard: 26.1%

Fernández Noroña: 11.7%

Adán Augusto

Velasco: 8.6%

Monreal: 5.9%

Heliga Consultores

Claudia Sheinbaum: 40.5%

Marcelo Ebrard: 25%

Adán Augusto López: 12.2%

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco: 6.7%

Ricardo Monreal: 5.7%

Sigue las últimas noticias en vivo sobre las encuestas de Morena

El dirigente de Morena, Mario Delgado, tomó la palabra para asegurar que son el partido de la esperanza y ahora es la consumación de una revolución pacífica, al tiempo que recordó que en la oposición son "los mismos de siempre".

"Son los mismos de siempre, usando las mismas practicas de siempre que tanto repudio han generado en una sociedad y un pueblo al que no terminan de entender", finalizó.

Xóchitl Gálvez invita a los "decepcionados" a unirse al Frente Amplio por México

A unos minutos de que se dé a conocer el resultado de la encuesta de Morena, la senadora Xóchitl Gálvez publicó un tweet en el que invitó a los "millones de decepcionados" a sumarse al partido Frente Amplio por México.

¿A ti tampoco te cumplió AMLO?



Únete a los millones de decepcionados.



En este Frente Amplio te recibimos con el corazón, no con la fuerza pública. — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 6, 2023

Claudia Sheinbaum llega al WTC para conocer el resultado de la encuesta de Morena

En punto de las 17:30 horas, se compartieron videos en redes sociales en las que se ve la llegada de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum al WTC, durante su llegada al recinto se dijo "feliz".

La exjefa de Gobierno de la CDMX arribó al WTC|Exclusiva FIA

Fernández Noroña asegura que Marcelo Ebrard "se derrotó solo"

Una de las corcholatas que mantiene mayor actividad en redes sociales es Fernández Noroña, quien le dedicó un mensaje a Ebrard al asegurar que se derrotó solo y está "totalmente descompuesto"

"Pero les recuerdo que el movimiento está muy por encima de cualquier ambición personal por legítima que sea. Marcelo se equivocó y se derrotó solo", escribió el diputado mexicano.

Claudia Sheinbaum se dirige al World Trade Center

En punto de las 16:41 horas, la morenista, Claudia Sheinbaum, compartió una fotografía en la que se le observa un semblante "tranquilo", al tiempo que asegura ya se encamina al WTC.

Rumbo al World Trade Center. pic.twitter.com/2WtL5MJvih — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 6, 2023

Marcelo Ebrard confirma que Malú Micher fue golpeada por la policía de la CDMX

En su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard acusó a la policía de la CDMX de golpear a Malú Micher cuando intentaba ingresar al conteo; el excanciller repudió el acto.

Malú Micher fue golpeada por la policía de la CDMX solo por querer pasar a acreditar a nuestra representación en el conteo, ella es orgullo de nuestro movimiento !!! Repudiamos el uso de la fuerza en su contra , jamás pensé vivir algo así en mi propio partido. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 6, 2023

Bancada de Morena en la Cámara de Diputados pide "Unidad"

Con el grito de “unidad, unidad” la bancada de Morena en la Cámara de Diputados pide serenidad a los contendientes que buscan encabezar la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación. Esto se produce luego de que Marcelo Ebrard pidió reponer el proceso tras acusar irregularidades en la contienda interna y conteo de encuestas.

Las gobernadoras, gobernadores y el jefe de Gobierno, respaldamos la consulta para el proceso de renovación de nuestro liderazgo nacional. pic.twitter.com/ipDfWqcS4o — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 6, 2023

Morena y Gobernadores respaldan encuestas

Minutos después de las denuncias del ex canciller Marcelo Ebrard, sobre el proceso interno para escoger Coordinador de la Defensa de la 4T, Mario Delgado, Presidente de Morena, y Alfonso Durazo, Presidente del Consejo de Morena, informaron que iniciaría el computo de las encuestas contratadas por el partido.

Al tomar la palabra, Alfonso Durazo enfatizó que "Ninguna eventualidad modifica de fondo el resultado". Además, los 22 gobernadores del país que forman parte de coalición Morena-PT-PVEM respaldaron la consulta para el proceso de renovación de nuestro liderazgo nacional.

Marcelo Ebrard pide reponer la encuesta de Morena

En un mensaje compartido ante los medios de comunicación, el excanciller Marcelo Ebrard aseguró que desde ayer al día de hoy han encontrado incidencias superiores a lo que habían previsto en el conteo de las encuestas, por lo que solicitó reponer la encuesta de Morena.

“Hemos encontrado por desgracia incidencias en una proporción superior. Afirmamos que esto ya ni tiene remedio. Quiero decirlo ahorita porque no se sabe si gana o no porque no se han contado votos”.

¿Qué significa el bastón de mando que pasará AMLO a una de las corcholatas?

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el bastón de mando es un símbolo de la lucha por los más pobres, por esto, es una forma de amor, admiración y respeto al pueblo, así como un compromiso con las comunidades indígenas del país.

“Es un símbolo de los pueblos indígenas, sobre todo de los más pobres del país, y es entregar ese símbolo a quien debe de encabezar la transformación, quien debe darle continuidad a lo que es para nosotros esencial, ayudar a los pobres de este país”, refirió.