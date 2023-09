A unas horas de conocer al coordinador de la Defensa de la 4T, las ‘corcholatas’ mantienen una alta actividad en redes sociales por la especulación de lo que serán los resultados de la encuesta de Morena.

En las primeras horas del miércoles 6 de septiembre, el dirigente de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que contabilizaron el 90% de las boletas, restando un 10% correspondiente a boletas que presentan alguna incidencia.

“Ya tenemos una mesa especial con los representantes nacionales donde se están viendo casos específicos, para resolver las incidencias”.

Claudia Sheinbaum se dirige al World Trade Center

En punto de las 16:41 horas, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, compartió una fotografía en la que se le observa un semblante “tranquilo”, al tiempo que asegura ya se encamina al WTC.

Rumbo al World Trade Center. pic.twitter.com/2WtL5MJvih — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 6, 2023

Marcelo Ebrard confirma que Malú Micher fue golpeada por la policía de la CDMX

En su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard acusó a la policía de la CDMX de golpear a Malú Micher cuando intentaba ingresar al conteo; el excanciller repudió el acto.

Malú Micher fue golpeada por la policía de la CDMX solo por querer pasar a acreditar a nuestra representación en el conteo, ella es orgullo de nuestro movimiento !!! Repudiamos el uso de la fuerza en su contra , jamás pensé vivir algo así en mi propio partido. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 6, 2023

Bancada de Morena en la Cámara de Diputados pide “Unidad”

Con el grito de “unidad, unidad” la bancada de Morena en la Cámara de Diputados pide serenidad a los contendientes que buscan encabezar la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación. Esto se produce luego de que Marcelo Ebrard pidió reponer el proceso tras acusar irregularidades en la contienda interna y conteo de encuestas.

Las gobernadoras, gobernadores y el jefe de Gobierno, respaldamos la consulta para el proceso de renovación de nuestro liderazgo nacional. pic.twitter.com/ipDfWqcS4o — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 6, 2023

Morena y Gobernadores respaldan encuestas

Minutos después de las denuncias del ex canciller Marcelo Ebrard, sobre el proceso interno para escoger Coordinador de la Defensa de la 4T, Mario Delgado, Presidente de Morena y Alfonso Durazo, Presidente del Consejo de Morena, informaron que iniciaría el computo de las encuestas contratadas por el partido.

Al tomar la palabra, Alfonso Durazo enfatizó que “Ninguna eventualidad modifica de fondo el resultado”. Además, los 22 gobernadores del país que forman parte de coalición Morena-PT-PVEM respaldaron la consulta para el proceso de renovación de nuestro liderazgo nacional.

Marcelo Ebrard pide reponer la encuesta de Morena

En un mensaje compartido ante los medios de comunicación, el excanciller Marcelo Ebrard aseguró que desde ayer al día de hoy han encontrado incidencias superiores a lo que habían previsto en el conteo de las encuestas, por lo que solicitó reponer la encuesta de Morena.

“Hemos encontrado por desgracia incidencias en una proporción superior. Afirmamos que esto ya ni tiene remedio. Quiero decirlo ahorita porque no se sabe si gana o no porque no se han contado votos”.