Universidad de Granada condena asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de intercambio en Morelos

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante universitaria originaria de España, fue asesinada en Morelos mientras realizaba un intercambio académico y sufrió un robo en Cuautla. La Universidad de Granada, de donde provenía, emitió un comunicado donde condena el asesinato de la joven.

Qué se sabe del feminicidio de Claudia Tacoronte en Cuautla

El plantel señaló que expresa su “más firme repulsa y absoluta condena” contra el crimen cometido contra la estudiante que estaba realizando una estancia de movilidad en la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM).

🔴 La Universidad de Granada manifiesta su más firme repulsa y condena ante el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera en México



🗓️ Minuto de silencio: hoy, 14 de septiembre, a las 11 h en las puertas de todos los centros de la UGR



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La postura de la Universidad de Granada tras el asesinato de su estudiante

Además, la Universidad de Granada expresó sus condolencias y solidaridad a la familia de Claudia. “Como institución pública, (...) la Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres”, agregó la universidad.

El mismo centro educativo afirmó que se puso a disposición de las autoridades consulares españolas en México, así como de la familia de Claudia, para brindar el apoyo necesario.

También convocó a un minuto de silencio en memoria de la estudiante a las 11:00 horas de este 14 de septiembre de 2026 en la puerta de los centros de trabajo de la Universidad.

Esta mañana hemos rendido homenaje a nuestra estudiante Claudia Tacoronte, asesinada en Cuautla durante un intercambio académico



Se ha guardado un minuto de silencio en su memoria en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudiaba



Descanse en paz pic.twitter.com/XJXE2N9EHL — Universidad Granada (@CanalUGR) September 14, 2026

Quién era Claudia Tacoronte Aguilera, la joven española atacada en Morelos

La estudiante Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años de edad. Nació en Gran Canaria, donde viven sus padres, y viajó a Granada en el segundo año de la universidad. Para realizar el último curso, decidió viajar de intercambio a la UAEM. Ella estudiaba la carrera de Educación Infantil en la Facultad de Ciencias de la Educación. Las clases comenzaron apenas en agosto de 2026.

Cómo avanza la investigación de la Fiscalía de Morelos

La Fiscalía de Morelos informó que investiga el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera como feminicidio. Ella fue víctima de un asalto en la noche del sábado 12 de septiembre de 2026 en Cuautla, alrededor de las 23:00 horas.

Para intentar protegerse del ataque, la joven entró a la Casa de Cultura del municipio, pero el agresor la siguió y la agredió con un arma blanca.