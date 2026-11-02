¿Se van las lluvias y ola de calor azota la CDMX? El pronóstico del clima para este lunes; temperaturas por alcaldía

¿El frío en CDMX se da un respiro? El clima en la Ciudad de México dará un giro importante para el inicio de la primera semana de noviembre 2026, alcanzando temperaturas de hasta 28°C para después del mediodía; este es el pronóstico del tiempo para este lunes.

¿Adiós a las lluvias?: Pronóstico del clima en CDMX para este lunes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmaron que después del mediodía, la Ciudad de México será de un ambiente caluroso, cielo despejado a medio nublado y sin lluvia para este lunes 2 de noviembre 2026.

Temperaturas máximas por alcaldías en CDMX

¡A guardar la bufanda! La temperatura máxima en la CDMX podría alcanzar entre los 25° a los 28°C , mientras que la mínima será de 13°C para la tarde del primer día de la semana. Te compartimos el pronóstico del clima por alcaldía.

Mañana fresca, #fría en zonas altas. Por la tarde, ambiente caluroso, cielo despejado a medio nublado y sin lluvia en la ciudad. #Temperatura máxima: 25 °C #Temperatura mínima: 13 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/fsqlIAAeZh — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 2, 2026

Alcaldías más calurosas:

Gustavo A. Madero (GAM) - Máx. 27°C, Min. 12°C.

Benito Juárez - Máx. 27°C, Min. 13°C.

Alcaldías con ambiente cálido:

Azcapotzalco - Máx. 26°C, Min. 12°C.

Miguel Hidalgo - Máx. 26°C, Min. 12°C.

Cuauhtémoc - Máx. 26°C, Min. 13°C.

Venustiano Carranza - Máx. 26°C, Min. 12°C.

Iztacalco - Máx. 26°C, Min. 13°C.

Iztapalapa - Máx. 26°C, Min. 13°C.

Coyoacán - Máx. 26°C, Min. 13°C.

Tláhuac - Máx. 26°C, Min. 11°C.

Xochimilco - Máx. 26°C, Min. 12°C.

Alcaldías temperaturas más bajas:

Álvaro Obregón - Máx. 25°C, Min. 12°C.

Magdalena Contreras - Máx. 25°C, Min. 12°C.

Tlalpan - Máx. 25°C, Min. 8°C.

Milpa Alta - Máx. 25°C, Min. 8°C.

Cuajimalpa - Máx. 25°C, Min. 11°C.

Ve en el gráfico, las condiciones #Meteorológicas que se prevén mañana, lunes, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ https://t.co/r9MaO9tWxS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 2, 2026

¿A qué hora hará más calor en la CDMX este lunes?

El Servicio Meteorológico Nacional reveló que la hora con más calor en la Ciudad de México será a las 16:00 horas de este lunes 2 de noviembre 2026, alcanzando los 28°C en algunas zonas de la capital del país.

Para la noche de este lunes, el clima será de 21°C, con vientos de 17 kilómetros por hora.

Capitalinas, capitalinos, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este día en la #CDMX. https://t.co/QJ2P7NSLe2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 2, 2026

Recomendaciones por calor en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, compartió algunas recomendaciones para que las y los capitalinos puedan protegerse de la ola de calor que azotará a la CDMX a lo largo de esta semana, pero ¿cuáles son?

