Frente frío se extenderá en México con hasta 0 °C: estados a los que llegará y afectará el clima

El clima en México prevé que llegue un frente frío para este lunes 2 de noviembre de 2026 y aquí podrás conocer los estados más afectados.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila al frente frío número 4 sobre el noroeste de México, de acuerdo con reporte de este fin de semana.

¿Cuál será el clima en México? Frente frío así impactará

Se prevé que el frente frío número 4, se extienda sobre el norte del territorio mexicano, seguirá asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán lluvias, chubascos y fuertes rachas de viento en zonas del noroeste y norte del país.

Canales de baja presión en el interior del territorio nacional en interacción con el ingreso de humedad, ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en el centro, noreste, oriente, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del país, mantendrá ambiente estable y baja probabilidad de lluvias en zonas de dicha región, así como de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Estados donde hará más frío este lunes 2 de noviembre 2026

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Lluvia en México seguirá en los siguientes estados:

Intervalos de chubascos: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Lluvias aisladas: Baja California Sur, Nuevo León, Nayarit, Estado de México y Puebla

Clima en CDMX y Edomex tras llegada del frente frío 4

Por la mañana en el Valle de México se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a frío en la región, y muy frío en zonas altas del Estado de México, así como posible formación de bancos de niebla en zonas altas de la región.

En la tarde habrá ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en el Estado de México (Edomex), y sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX).

La temperatura mínima en la CDMX será de 11 a 13 °C y la máxima de 26 a 28 °C. En Toluca, Edomex se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 22 a 24 °C.