Las lluvias y el frío no sueltan la CDMX: Alcaldías afectadas por el mal clima para este lunes; horarios con bajas temperaturas

¡No salgas sin paraguas y tu bufanda! La Ciudad de México (CDMX) será azotada por lluvias ligeras y bajas temperaturas en distintas alcaldías; te compartimos las zonas afectadas por el mal clima en la capital del país.

Expertos estiman que la temporada de lluvias en México terminará alrededor del 30 de noviembre 2026, misma fecha en la que termina la temporada de huracanes.

¿A qué hora empiezan las lluvias y el frío en CDMX este lunes?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que las lluvias ligeras con chubascos en la Ciudad de México podrían iniciar alrededor de las 18:00 horas de este lunes 26 de octubre 2026 .

El mal clima en CDMX podría extenderse hasta las 21:00 horas de este mismo día; se recomienda tomar precauciones.

La hora en la que bajará la temperatura en CDMX

A las 21:00 horas la temperatura comenzará a descender desde los 16°C este lunes.

Hoy se espera ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado y condiciones para #lluvias ligeras con chubascos ocasionales. 🌡 Temperatura máxima: 22 °C 🌡 Temperatura mínima: 12 °C #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/JxONAL5KHa — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 26, 2026

¿Cómo estará el clima en CDMX este lunes?

El clima en CDMX será de un ambiente cálido con cielo nublado a nublado y condiciones para lluvias ligeras con chubascos ocasionales para este lunes.

La temperatura máxima en la capital del país será de 22°C, mientras que la temperatura mínima será de 12°C, según las autoridades de la capital del país.

Alcaldías afectadas por las bajas temperaturas y lluvias en CDMX este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional compartió las alcaldías afectadas por las bajas temperaturas y ligeras lluvias para la tarde de este lunes 26 de octubre 2026.

Alcaldías con lluvias y bajas temperaturas:



Benito Juárez: 13°C

Cuajimalpa: 10°C

Álvaro Obregón: 10°C

Magdalena Contreras: 9°C

Tlalpan: 9°C

Iztapalapa: 12°C

Coyoacán: 11°C

Tláhuac: 12°C

Xochimilco: 11°C

Milpa Alta: 10°C

Alcaldías con bajas temperatura y clima nublado:



Cuauhtémoc: 13°C

Iztacalco: 13°C

En las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, la temperatura máxima será de 22°C y la mínima de 11°C para este lunes.

Ve en el gráfico, las condiciones #Meteorológicas que se prevén mañana lunes, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ https://t.co/dTP1uFcVxo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 26, 2026

Recomendaciones por el frío en CDMX

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.



Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.

Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C