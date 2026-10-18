Lluvias y frío se apoderan de la CDMX: A esta hora empieza a llover este domingo; zonas afectadas por bajas temperaturas

El mal clima no da tregua. La Ciudad de México será azotada por lluvias y chubascos que afectarán distintas zonas de la capital del país para la tarde y noche de este domingo 18 de octubre; te compartimos los horarios clave.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) estimó que la temporada de lluvias en México terminará alrededor del 30 de noviembre 2026, misma fecha en la que termina la temporada de huracanes.

¿A qué hora empieza a llover en CDMX este domingo?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que las fuertes lluvias y chubascos en la Ciudad de México comenzarán alrededor de las 18:00 horas de este domingo 18 de octubre 2026 .

Se espera que el mal clima se mantenga durante la tarde y noche del último día del fin de semana. Además se esperan temperaturas bajas.

Zonas afectadas por las lluvias en CDMX: ¿En dónde va a llover?

¡A preparar el paragua e impermeable! Las lluvias y las bajas temperaturas podrían afectar las partes altas del sur y poniente de la Ciudad de México.

En las primeras horas de este domingo, se activó la alerta amarilla por las bajas temperaturas en la capital del país. Se recomienda a las y los usuarios tomar las precauciones necesarias y protegerse contra el frío y la lluvia.

¡Buen día! Este #domingo en la Ciudad de México, el ambiente será #frío a #fresco en la mañana y #cálido después del mediodía. Cielo #nublado con #lluvias ligeras e intervalos de #chubascos por la tarde - noche. #Temperatura máxima: 22 °C #Temperatura mínima: 12°C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 18, 2026

¿Qué tanto frío hará en la CDMX?: Pronóstico del clima hoy 18 de octubre

Después del mediodía de este 18 de octubre, el clima en CDMX será de cielo nublado, lluvias ligeras con intervalos de chubascos para la tarde y noche de este fin de semana.

Los vientos serán del Norte de 10 a 30 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La temperatura máxima en la capital del país será de 22°C, mientras que la temperatura mínima será de 12°C, según las autoridades.

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

A preparar el paraguas y el impermeable. La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?



Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.

¿Cómo protegerse del frío en CDMX?

Método de cebolla: Usa al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para atrapar el calor y regular la temperatura con facilidad.

Usa al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para atrapar el calor y regular la temperatura con facilidad. Protege las extremidades: Usa gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos o de lana para evitar la pérdida de calor por la cabeza, el cuello y las manos.

Usa gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos o de lana para evitar la pérdida de calor por la cabeza, el cuello y las manos. Cubre vías respiratorias: Tapa tu boca y nariz al salir a la calle para no respirar el aire helado de golpe.

Tapa tu boca y nariz al salir a la calle para no respirar el aire helado de golpe. Hidrata tu piel: Aplica crema corporal con regularidad para evitar la resequedad y el agrietamiento por el frío.