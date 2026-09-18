¿A qué hora lloverá HOY en CDMX y Edomex? Esto dice el pronóstico

Si tienes actividades programadas para este viernes, será importante checar el clima en la CDMX y Edomex, así como tomar precauciones principalmente durante la segunda mitad del día.

Y es que, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Valle de México tendrá una mañana con condiciones relativamente tranquilas, pero por la tarde aumentará la nubosidad y se esperan precipitaciones en la capital y Edomex.

¿A qué hora lloverá HOY en CDMX y Edomex?

De acuerdo con Conagua, las lluvias se esperan durante la tarde de este viernes en la Ciudad de México y el Estado de México.

El organismo pronosticó chubascos y descargas eléctricas en ambas entidades, por lo que existe posibilidad de que las condiciones meteorológicas cambien después de una mañana con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado.

Por el momento, el pronóstico proporcionado por Conagua no establece una hora específica para el inicio de las lluvias, por lo que no es posible señalar que aproximadamente a las 4:00 de la tarde.

🌞🌬️💨⛈️ Condiciones #Meteorológicas que se pronostican para hoy, en la #CDMX. Ve los detalles ⬇️ pic.twitter.com/Jx4UITgKQy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 18, 2026

¿Qué temperatura habrá en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, Conagua pronostica una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius, mientras que la mínima será de 13 a 15 grados.

Para Toluca, Estado de México, se espera una temperatura máxima de 21 a 23 grados Celsius y una mínima de 8 a 10 grados.

Además, se prevé viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Ante este panorama, se recomienda consultar las actualizaciones de Conagua y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, especialmente si se realizarán actividades al aire libre durante la tarde.

