Noche de fuertes lluvias y tormentas: activan la alerta amarilla en estas alcaldías de CDMX
¿A qué hora dejará de llover en la CDMX? Se activó la alerta amarilla en todas estas alcaldías por intensas lluvias; ya se reportan inundaciones en Edomex.
El regreso a casa se complica ante las fuertes lluvias que se registran en la Ciudad de México (CDMX) y que no solo provoca retrasos en el transporte público, afectaciones viales, sino también encharcamientos en vialidades importantes.
Para este lunes 14 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla en gran parte de la capital, así que toma precauciones.
¿En qué parte de la CDMX está lloviendo? Alcaldías con alerta amarilla
Debido a las condiciones de lluvia que se registran, la Alerta Amarilla abarca a las 16 alcaldías, donde se esperan precipitaciones de 15 a 29 mm durante el transcurso de la noche.
Entre las zonas afectadas:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Se espera posible caída de granizo, especialmente en zonas altas como Cuajimalpa, Además de que se reporta lluvia moderada en colonias de la Gustavo A. Madero.
⚠️🌧 Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 14/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 14, 2026
Mantente informado y atiende las recomendaciones.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/9sq6RiNyRI
VIDEOS: Inundaciones en Edomex tras fuertes lluvias
Las precipitaciones que cayeron por la tarde en el Valle de México provocaron severas inundaciones en el Estado de México (Edomex), dejando las calles convertidas en ríos.
En los videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa como el nivel del agua subió más de un metro, dejando la Vía Morelos en Ecatepec totalmente inundada, así como zonas de Tlalnepantla.
En algunas colonias, el agua prácticamente arrastró vehículos que estaban estacionados, mientras tráileres u camionetas intentaban pasar sobre estas vialidades.
🔴 Tormenta de hoy dejan estragos en Tlalnepantla y Ecatepec, en el #EdoMéx 🌨️— Está del carajo Edoméx (@EstaCarajo) September 15, 2026
En #Ecatepec en la Av. Camino a San Andrés, Colonia Hank González 🌊 pic.twitter.com/JVOkBjbeBv
Recomendaciones ante las fuertes lluvias en CDMX y Edomex
Debido a que las lluvias no dan tregua y ante un sistema de drenaje colapsado, es importante tomar precauciones cuando el nivel de agua comienza a subir:
- Dirígete a una zona alta y segura, como una banqueta elevada o un camellón, pero aléjate de la corriente.
- No permanezcas debajo de puentes, pasos a desnivel o túneles, porque pueden inundarse rápidamente.
- Si estás en un automóvil y el agua comienza a subir, baja de inmediato y resguardate.
- Evita tocar postes, cables o instalaciones eléctricas mojadas.
- Mantén documentos, medicamentos y teléfonos dentro de bolsas impermeables.