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Noche de fuertes lluvias y tormentas: activan la alerta amarilla en estas alcaldías de CDMX

¿A qué hora dejará de llover en la CDMX? Se activó la alerta amarilla en todas estas alcaldías por intensas lluvias; ya se reportan inundaciones en Edomex.

El Ángel de la Independecia atrás mientras se ve a los autos circulando en medio de la fuerte lluvia en CDMX
Septiembre con fuertes lluvias; alcaldías con alerta de lluvia.|IBERO

Escrito por: Iveth Ortiz

El regreso a casa se complica ante las fuertes lluvias que se registran en la Ciudad de México (CDMX) y que no solo provoca retrasos en el transporte público, afectaciones viales, sino también encharcamientos en vialidades importantes.

Para este lunes 14 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla en gran parte de la capital, así que toma precauciones.

¿En qué parte de la CDMX está lloviendo? Alcaldías con alerta amarilla

Debido a las condiciones de lluvia que se registran, la Alerta Amarilla abarca a las 16 alcaldías, donde se esperan precipitaciones de 15 a 29 mm durante el transcurso de la noche.

Entre las zonas afectadas:

  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Se espera posible caída de granizo, especialmente en zonas altas como Cuajimalpa, Además de que se reporta lluvia moderada en colonias de la Gustavo A. Madero. 

VIDEOS: Inundaciones en Edomex tras fuertes lluvias

Las precipitaciones que cayeron por la tarde en el Valle de México provocaron severas inundaciones en el Estado de México (Edomex), dejando las calles convertidas en ríos.

En los videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa como el nivel del agua subió más de un metro, dejando la Vía Morelos en Ecatepec totalmente inundada, así como zonas de Tlalnepantla.

En algunas colonias, el agua prácticamente arrastró vehículos que estaban estacionados, mientras tráileres u camionetas intentaban pasar sobre estas vialidades.

Recomendaciones ante las fuertes lluvias en CDMX y Edomex

Debido a que las lluvias no dan tregua y ante un sistema de drenaje colapsado, es importante tomar precauciones cuando el nivel de agua comienza a subir:

  • Dirígete a una zona alta y segura, como una banqueta elevada o un camellón, pero aléjate de la corriente.
  • No permanezcas debajo de puentes, pasos a desnivel o túneles, porque pueden inundarse rápidamente.
  • Si estás en un automóvil y el agua comienza a subir, baja de inmediato y resguardate.
  • Evita tocar postes, cables o instalaciones eléctricas mojadas.
  • Mantén documentos, medicamentos y teléfonos dentro de bolsas impermeables.
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