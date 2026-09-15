Noche de fuertes lluvias y tormentas: activan la alerta amarilla en estas alcaldías de CDMX

El regreso a casa se complica ante las fuertes lluvias que se registran en la Ciudad de México (CDMX) y que no solo provoca retrasos en el transporte público, afectaciones viales, sino también encharcamientos en vialidades importantes.

Para este lunes 14 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla en gran parte de la capital, así que toma precauciones.

¿En qué parte de la CDMX está lloviendo? Alcaldías con alerta amarilla

Debido a las condiciones de lluvia que se registran, la Alerta Amarilla abarca a las 16 alcaldías, donde se esperan precipitaciones de 15 a 29 mm durante el transcurso de la noche.

Entre las zonas afectadas:



Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Se espera posible caída de granizo, especialmente en zonas altas como Cuajimalpa, Además de que se reporta lluvia moderada en colonias de la Gustavo A. Madero.

⚠️🌧 Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 14/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado y atiende las recomendaciones.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/9sq6RiNyRI — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 14, 2026

VIDEOS: Inundaciones en Edomex tras fuertes lluvias

Las precipitaciones que cayeron por la tarde en el Valle de México provocaron severas inundaciones en el Estado de México (Edomex), dejando las calles convertidas en ríos.

En los videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa como el nivel del agua subió más de un metro, dejando la Vía Morelos en Ecatepec totalmente inundada, así como zonas de Tlalnepantla.

En algunas colonias, el agua prácticamente arrastró vehículos que estaban estacionados, mientras tráileres u camionetas intentaban pasar sobre estas vialidades.

🔴 Tormenta de hoy dejan estragos en Tlalnepantla y Ecatepec, en el #EdoMéx 🌨️



En #Ecatepec en la Av. Camino a San Andrés, Colonia Hank González 🌊 pic.twitter.com/JVOkBjbeBv — Está del carajo Edoméx (@EstaCarajo) September 15, 2026

Recomendaciones ante las fuertes lluvias en CDMX y Edomex

Debido a que las lluvias no dan tregua y ante un sistema de drenaje colapsado, es importante tomar precauciones cuando el nivel de agua comienza a subir:

