Mañanas frías y tardes de intenso calor: El pronóstico del clima en CDMX para este martes; temperaturas y horarios clave

De la cobija al calor en pocas horas. El clima en la Ciudad de México estará marcado por un contraste térmico a lo largo de este martes 3 de noviembre 2026, registrando desde frío intenso hasta una ola de calor en distintas partes de la capital del país.

La temporada de frío en México se extenderán hasta el próximo año, mientras que las lluvias podrían terminar el 30 de noviembre del 2026.

¿Cómo estará el clima en la CDMX este 3 de noviembre?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que la Ciudad de México será golpeada por mañanas frescas, frías en zonas altas.

Por la tarde, el ambiente en la capital de país será caluroso, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias para después del mediodía de este 3 de noviembre 2026.

A lo largo de este martes, la temperatura máxima en CDMX alcanzará hasta los 27°C, mientras que las temperaturas mínimas será de 13°C.

Temperaturas extrema en CDMX: ¿A qué hora hará más frío?

El calor en la Ciudad de México será más intenso a partir de las 12:00 horas de este 3 de noviembre, alcanzando los 27°C; se recomienda tomar precauciones.

Por otro lado, las bajas temperaturas comenzarán después de las 18:00 horas de este martes, extendiéndose hasta las 8:00 horas del próximo 4 de noviembre.

Mañana fresca, fría en zonas altas. Por la tarde, se prevé ambiente caluroso, cielo parcialmente nublado y sin lluvias en la ciudad. #Temperatura máxima: 27 °C #Temperatura mínima: 13 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/4Z1ySmRGMM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 3, 2026

Recomendaciones por calor y frío en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, compartió algunas recomendaciones para que las y los capitalinos puedan protegerse de la ola de calor que azotará a la CDMX a lo largo de esta semana, pero ¿cuáles son?

