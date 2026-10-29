Temporada invernal 2026-2027 en México: efectos de “El Niño”, frente frío y eventos de Norte

¿Por qué hace tanto frío en México? La temporada 2026-2027 podría traer cambios en las lluvias, las temperaturas y la intensidad de los vientos en México debido a la posible influencia del fenómeno de "El Niño" y los eventos de Norte. La interacción entre estos dos sistemas meteorológicos puede disparar los pronósticos del clima en México.

"El Niño" y los eventos del Norte: así influirán en el clima de México

La temporada de frentes fríos 2026-2027 podría presentar una actividad superior al promedio en México debido, entre otros factores, a la influencia del fenómeno de "El Niño".

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se pronostica el ingreso de seis sistemas frontales más que en los años 1990 y 2020.

El comportamiento de estos sistemas podría influir en las lluvias, la temperaturas y la intesisdad de los vientos en distintas regiones del país. Además, las autoridades meteorológicas advierten sobre una mayor frecuencia de los llamados eventos del Norte, que pueden provocar rachas fuertes de viento, oleaje elevado y precipitaciones en zonas costeras del golfo de México.

¿Cómo podría cambiar las lluvias en México?

De acuerdo con las previsiones difundidas por el SMN, la influencia de "El Niño" podría favorecer diferentes condiciones de precipitación según la región y el mes.



Septiembre de 2026: Se prevén lluvias por debajo del promedio climatológico.

Octubre de 2026: Las precipitaciones podrían ubicarse dentro de los valores normales o por encima de ellos.

Noviembre de 2026: Se pronostican lluvias superiores al promedio en el centro.norte y noreste del páis.

Diciembre de 2026: Las precipitaciones podrían superar la media climatológica en el noroeste, mientras que en el occidente y sur serían inferiores al promedio.

¿Cómo un evento de Norte puede afectar a México?

Los eventos de Norte son episodios de viento intenso asociados con el ingreso de masas de aire frías y sistemas frontales. Pueden ocasionar rachas fuertes, aumento del oleaje y lluvias, especialmente en las costas del golfo de México.

Durante la temporada 2026-2027, el SMN señaló un incremento en la frecuencia de estos eventos. Su presencia podría representar riesgos para las actividades marítimas y las comunidades costeras, por lo que es importante seguir con los avisos meteorológicos oficiales.

Además, las masas de aire frío procedentes de Canadá y Estados Unidos pueden interactuar con la humedad atmosférica y favorecer el desarrollo de tormentas invernales, principalmente en el noroeste y norte de México.