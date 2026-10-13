Activan Alerta Roja en CDMX por lluvias puntuales muy fuertes: ¿Qué alcaldías serán afectadas?

Las lluvias vuelven a poner en alerta a la CDMX este lunes 12 de octubre; la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Roja en la alcaldía Gustavo A. Madero por la persistencia de lluvias fuertes y la posible caída de granizo durante la tarde y noche, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas.

La dependencia también actualizó la Alerta Amarilla en otras nueve alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

¿Cuánta lluvia se espera en la CDMX y qué riesgos hay?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en la alcaldía Gustavo A. Madero se prevé una acumulación de lluvia de entre 50 y 70 milímetros, además de posible caída de granizo.

Estas condiciones podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, caída de ramas, árboles y lonas, así como posibles deslaves en laderas.

En las nueve alcaldías con Alerta Amarilla se pronostican precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, también con posibilidad de granizo; en estas zonas, las lluvias podrían ocasionar acumulaciones de agua en vialidades y corrientes que dificulten el tránsito, además de la caída de árboles, ramas y lonas.

Ambas alertas están vigentes para este lunes 12 de octubre, de las 18:15 a las 22:00 horas, según el reporte emitido por las autoridades capitalinas.

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¿Cómo estará el clima en CDMX durante las próximas horas?

Para las próximas 24 horas, el pronóstico del Valle de México contempla cielo de medio nublado a nublado, con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México; las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y reducir la visibilidad, por lo que se recomienda conducir con precaución.

Por la mañana se espera ambiente fresco, mientras que durante la tarde las condiciones serán templadas a cálidas; la temperatura en la capital oscilará entre 14 y 16 grados Celsius como mínima y de 25 a 27 grados como máxima .

También se prevé viento del este y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora; estas condiciones, junto con las lluvias y el posible granizo, hacen necesario mantenerse atento a los avisos oficiales.