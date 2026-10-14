¡Tres sistemas amenazan el clima en México! Huracán “Simon”, tormenta “Trudy” y frente frío 2 alertan al país

El pronóstico del clima en México para este miércoles 14 de octubre contempla lluvias puntuales muy fuertes en seis estados, debido a la interacción de sistemas meteorológicos que también favorecerán precipitaciones en gran parte del país. Chihuahua, Durango, Coahuila, Estado de México, Guerrero y Oaxaca figuran entre las entidades con mayor intensidad de lluvia, de acuerdo con el reporte meteorológico.

A este escenario se suma la presencia del huracán "Simon" cerca de las costas de Jalisco y Nayarit, la tormenta tropical "Trudy" en el Pacífico sur y el frente frío número 2 sobre el norte del territorio nacional.

Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de provocar inundaciones, deslaves y reducción de visibilidad en caminos.

¿Qué estados tendrán lluvias muy fuertes este miércoles?

Las precipitaciones más intensas, con acumulaciones estimadas de 50 a 75 milímetros, se esperan en las siguientes zonas:



Coahuila: Zonas norte y oeste.

Chihuahua: Zonas este y sur.

Durango: Zonas norte, oeste y sur.

Estado de México: Zonas oeste y suroeste.

Guerrero: Zonas este y sur.

Oaxaca: Zonas norte, oeste y sur.

También se prevén lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

En Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían presentarse chubascos .

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NACE LA TORMENTA TROPICAL “TRUDY” EN EL PACÍFICO: PREVÉN QUE SE CONVIERTA EN HURACÁN MAYOR; ¿DÓNDE ESTÁ AHORA?

Huracán "Simon" y tormenta tropical "Trudy" mantienen la vigilancia en el Pacífico

"Simon" continuará cerca de las costas de Jalisco y Nayarit, con condiciones favorables para lluvias fuertes en el occidente del país. Por su parte, "Trudy" seguirá influyendo en el sur y sureste, donde se pronostican precipitaciones muy fuertes en algunas zonas de Guerrero y Oaxaca.

En el norte, el frente frío número 2 interactuará con otros sistemas atmosféricos y favorecerá lluvias intensas en Chihuahua, Durango y Coahuila .

Así estará el clima en CDMX y Edomex

En el Valle de México se esperan lluvias fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en el oeste y suroeste del Estado de México, con posibilidad de actividad eléctrica y granizo.

La capital tendrá temperaturas mínimas de 13 a 15 grados y máximas de 25 a 27 grados Celsius; en Toluca, el termómetro oscilará entre seis y ocho grados por la mañana, y alcanzará máximas de 22 a 24 grados.