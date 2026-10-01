¡México en alerta por clima! Lluvias torrenciales y frío extremo de hasta 0 grados amenazan al país este jueves

El clima en México tendrá un jueves 1 de octubre marcado por lluvias intensas, fuertes vientos y temperaturas de hasta 0 grados en zonas serranas, mientras el huracán "Rachel", el frente frío número 1 y otros sistemas meteorológicos provocarán condiciones adversas en distintas regiones del país.

El pronóstico contempla lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas, además de precipitaciones muy fuertes en varias entidades del occidente, centro, sur y sureste. En las zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla , el termómetro podría descender hasta entre 0 y 5 grados Celsius.

Huracán "Rachel" mantendrá las lluvias en el occidente

El huracán "Rachel" será uno de los principales sistemas que influirán en el tiempo durante este jueves; su circulación favorecerá lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, además de condiciones de viento y oleaje elevado en zonas costeras.

Jalisco, Michoacán, Guerrero y Colima también tendrán precipitaciones importantes, mientras que en algunas costas existe posibilidad de trombas marinas, particularmente frente a Jalisco, Colima y Michoacán.

Siguen registrándose #Lluvias y #Chubascos, en la #CDMX. Se prevé que las lluvias prevalezcan durante las próximas dos horas y se acompañen de #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h ⬇️ pic.twitter.com/AegDNe6riW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2026

Frente frío 1 provocará tormentas y fuertes vientos

El frente frío número 1 avanzará sobre el norte y noreste de México, donde interactuará con otros sistemas atmosféricos para generar lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí .

La situación también estará acompañada por descargas eléctricas y posible caída de granizo. En el norte de Coahuila, además, se mantiene la posibilidad de torbellinos, por lo que las condiciones del viento serán otro factor a vigilar.

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¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes?

El pronóstico para este jueves contempla acumulados de 75 a 150 milímetros en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí .

También se esperan lluvias de 50 a 75 milímetros en sectores de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo .

En el Estado de México y Ciudad de México también habrá precipitaciones; para el Edomex se prevén lluvias fuertes en zonas del centro y suroeste, mientras que la capital tendrá condiciones similares durante la tarde.

Frío en zonas altas y calor en otras regiones

Aunque las lluvias y el descenso térmico serán protagonistas en varias entidades, el país también tendrá temperaturas elevadas.

Se pronostican máximas de 35 a 40 grados en zonas de Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán.

En contraste, las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla podrían registrar mínimas de 0 a 5 grados durante la madrugada.

CDMX y Edomex también tendrán una tarde lluviosa

En el Valle de México se espera una mañana fresca, con cielo nublado y presencia de bruma; las zonas altas del Estado de México tendrán ambiente frío.

Durante la tarde aumentará la posibilidad de lluvias fuertes en el centro y suroeste del Edomex, así como en la Ciudad de México, acompañadas de descargas eléctricas. Para la capital se estima una temperatura mínima de 13 a 15 grados y máxima de 24 a 26.