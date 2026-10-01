Frente frío en México: las zonas donde el termómetro bajará a 0 °C en próximos días

Se esperan bajas temperaturas al amanecer en gran parte de México gracias al frente frío número 1 que ingresó al país este miércoles 30 de septiembre; marcando la llegada del primer sistema de la temporada de frentes fríos 2026-2027.

Además del descenso en las temperaturas, se esperan lluvias fuertes con acumulados de más de 75 mm, mientras el sistema frontal avanza hacia el noreste del país durante el fin de semana.

Ante este escenario, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que algunas regiones registren temperaturas extremadamente bajas durante las primeras horas del día, rozando los 0 °C e incluso hasta -5 °C.

Estas son las zonas donde hará más frío en México

Si ya el país esperaba fuertes lluvias por el huracán “Rachel” que se desplaza frente a las costas mexicanas, el frente frío reforzará el mal clima, especialmente para las regiones del norte y noroeste.

El fenómeno asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósferas, originarán tormentas, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Pero conforme el frente frío se vaya extendiendo, las zonas serranas experimentaran amaneceres muy fríos a templados, especialmente:



Zonas serranas de Chihuahua

Durango.

Estado de México

Tlaxcala

Hidalgo

Puebla

¡Buenos días! Te compartimos los sistemas meteorológicos que estarán presentes este miércoles en territorio nacional:



🌀 Huracán Rachel (categoría 1)

🥶 Frente frío núm. 1

🌀 Circulación ciclónica en altura

🔻 Vaguadas en altura

🌀 Monzón mexicano

🔻 Canales de baja presión

💨… pic.twitter.com/0MLHTzNDrI — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 30, 2026

Frente frío: Pronóstico de temperaturas bajas en México según el SMN

De acuerdo con el pronóstico de 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que el frente frío se haga sentir con mayor intensidad durante el fin de semana, mientras que entre el jueves 1 y el sábado 3 de octubre se prevén acumulados importantes de lluvia en distintas regiones del país.

Las bajas temperaturas continuarán hasta el domingo 4 de octubre, donde se esperan mínimas de:



-5 a 0 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

0 a 5 °C en zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Por otra parte, el temporal de lluvias asociado al paso de “Rachel” se hará sentir principalmente en regiones del centro y sur de México, donde también podrían presentarse precipitaciones similares a una tormenta negra.

🌧️⚠️ ¡Nadie salga sin chamarra ni paraguas! Frío y lluvias azotarán la #CDMX por casi 6 días



Un fuerte temporal de lluvias, impulsado por el frente frío 1 y la tormenta tropical "Rachel", afectará a la CDMX desde el 30 de septiembre y hasta el próximo 5 de octubre, de acuerdo… pic.twitter.com/OwkvPg2CJs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2026

¿Cuántos frentes fríos se esperan en la temporada 2026-2027?

La temporada de frentes fríos 2026-2027 contempla el ingreso de 56 sistemas entre septiembre de 2026 y hasta mayo de 2027; un número mayor al promedio, influenciado especialmente por el fenómeno de “El Niño”.

Para octubre se pronostica la llegada de 7 frentes fríos, aunque la climatología apunta a 5, por lo que se mantendrán las condiciones propicias para descensos de temperatura en distintas regiones del país.

