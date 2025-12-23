Lluvias, frío y calor extremo: así pinta el clima en México este cierre de año

El clima en México vuelve a mostrar su lado más contrastante. Para esta noche y la madrugada del martes, así como durante el martes 23 de diciembre, se espera una combinación de lluvias intensas, frío nocturno y calor extremo, dependiendo de la región del país, por lo que autoridades llaman a tomar precauciones.

Lluvias fuertes y riesgo de inundaciones

Durante las próximas horas, habrá lluvias fuertes a intensas en gran parte del país, especialmente en el oriente y sureste. Las zonas más afectadas serán regiones de Puebla y Veracruz, donde se esperan precipitaciones intensas que podrían provocar crecida de ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

También se prevén lluvias muy fuertes y fuertes en estados como Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas, además de chubascos en entidades del centro como Estado de México y Ciudad de México.

En contraste, el norte, noroeste y occidente del país mantendrán condiciones más estables y sin lluvias, debido a un sistema de alta presión que permitirá cielos despejados, aunque con frío intenso durante la noche y madrugada.

Conoce las condiciones #Meteorológicas que se pronostican para las próximas horas, en la República Mexicana ⬇️https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/88Rm4cuEmp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 23, 2025

Viento fuerte y niebla en el norte

Para Baja California, además de lluvias puntuales fuertes, se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h, lo que podría provocar la caída de árboles o anuncios espectaculares. Además, durante la mañana persistirán bancos de niebla en municipios como Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir.

Calor extremo en plena temporada invernal

Aunque el frío dominará por las noches, durante el día varias regiones del país alcanzarán temperaturas muy altas. Estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán podrían registrar hasta 40 grados, mientras que otras entidades del centro y sur rondarán entre los 30 y 35 grados.

En contraste, las madrugadas seguirán siendo muy frías en zonas altas del país. Se pronostican heladas severas en regiones serranas de Chihuahua y Durango, donde el termómetro podría bajar hasta los -10 grados, así como temperaturas bajo cero en áreas montañosas del Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Sonora y Baja California.

¡Será una noche lluviosa! 🌙⛈️



De acuerdo con información de @conagua_clima, para esta noche y madrugada del martes se prevé un escenario de lluvias en gran parte del país 🌧️⛈️, debido a canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, en combinación con el ingreso de… pic.twitter.com/xgoeIS73GI — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) December 23, 2025

Clima en la CDMX y el Estado de México

En el Valle de México, la mañana será fría, con cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, el ambiente será templado, con cielo de medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

En la CDMX se espera una temperatura mínima de 6 a 8 grados y una máxima de 20 a 22 grados. Para Toluca, las condiciones serán más frías, con mínimas de 1 a 3 grados y máximas de 18 a 20 grados. El viento soplará del norte y noreste, con rachas de hasta 35 km/h.