¿Listos para el Solsticio de invierno 2025? Por qué anochece tan temprano y cuándo mejora

Este 21 de diciembre, la Tierra alcanza un punto clave en su viaje alrededor del Sol. Según datos del Observatorio Astronómico Nacional de la UNAM, el solsticio de invierno ocurre cuando el Polo Norte de nuestro planeta se encuentra en su inclinación más alejada del Sol.

Para nosotros en México, esto significa que el Sol describe su arco más bajo y corto en el cielo. Al recibir menos horas de luz solar directa, las temperaturas comienzan a bajar de forma más constante, marcando el inicio oficial de la estación más fría del año en el hemisferio norte.

Básicamente, el Sol "trabaja" menos horas hoy. Es el inicio oficial del invierno , la temporada donde sacamos las chamarras gruesas y disfrutamos de las fiestas.

#UnDíaComoHoy será un día muy corto y una noche muy larga 🌛: en el hemisferio norte tiene lugar el solsticio de invierno ❄️.

Infografía de @UniversumMuseo 👇. pic.twitter.com/IqRbc529Vt — UNAM (@UNAM_MX) December 21, 2025

Por qué se oscurece tan temprano

Seguro has notado que apenas son las 5:30 p.m. y ya parece que va a anochecer. Esto pasa porque, al estar la Tierra inclinada, el Sol hace un recorrido muy bajito y rápido por el cielo.

Hoy el día solo durará unas 11 horas, mientras que en verano el sol brilla por más de 13 horas. Por eso sentimos que la tarde se nos va volando y que la noche es eterna. ¡Es el momento perfecto para descansar más!

Cuándo empezarán a ser más largos los días

La buena noticia para quienes prefieren la luz natural es que el cambio comienza mañana mismo. A partir del 22 de diciembre, los días empezarán a ganar minutos de luz de forma gradual.

Este proceso es lento al principio, pero se acelera conforme nos acercamos al equinoccio de primavera en marzo. Durante los próximos tres meses, notarás que cada tarde el Sol se oculta un poco más tarde, recuperando terreno frente a la oscuridad.

¡Feliz #solsticio de diciembre 2025! 🌎✨



En el norte: bienvenido #invierno, con la noche más larga del año. ¡Abríguense! ❄️



En el sur: hola #verano, es el día más largo ☀️🏖️



La Tierra sigue su danza perfecta alrededor del Sol.#SolsticioDeInvierno #VeranoAustral pic.twitter.com/ZlpUIPQkEe — Natura M. Ambiental (@naturaambiental) December 21, 2025

Va a hacer más frío con el solsticio de invierno

Aunque hoy es el día con menos sol, no es necesariamente el más frío. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que existe un fenómeno llamado "retraso estacional". La Tierra y los océanos aún conservan algo de calor del verano y otoño, por lo que las temperaturas más bajas suelen registrarse en enero y febrero.

Es importante mantenerse alerta a los frentes fríos, que en México son muy comunes durante este periodo. La falta de radiación solar prolongada ayuda a que las masas de aire polar se asienten con más fuerza en el territorio nacional.

Significado cultural del solsticio de invierno

Desde tiempos prehispánicos, el solsticio ha sido un momento de celebración en México. Para culturas como la maya o la mexica, este evento marcaba el renacimiento del Sol. Hoy en día, la ciencia nos permite entenderlo como un ciclo astronómico preciso que regula nuestras cosechas y nuestro clima.

Es el momento ideal para sacar la ropa de abrigo y prepararse para las festividades, sabiendo que, aunque la noche sea larga, la luz ya está en camino de regreso.