¡Lluvias y frío extremo! Clima en México tendrá temperaturas de hasta 0 grados y fuertes tormentas este miércoles

Las tormentas tropicales "Polo" y "Rachel" mantendrán bajo vigilancia a distintas regiones de México durante las próximas horas, con pronóstico de lluvias intensas a torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado ; las condiciones del clima más severas se concentrarán en estados del occidente, noroeste y sureste del país.

Para este miércoles 30 de septiembre se esperan lluvias de hasta 150 milímetros en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; además, las precipitaciones podrían provocar inundaciones, encharcamientos, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes?

La circulación de "Rachel" favorecerá un temporal en el occidente del territorio nacional, principalmente en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero . En algunas zonas de estas entidades se esperan lluvias muy fuertes a puntualmente intensas , acompañadas por actividad eléctrica.

Jalisco, Colima y Michoacán también tendrán condiciones marítimas complicadas; el oleaje podría alcanzar entre 4 y 6 metros en sus costas, mientras que en Nayarit, Guerrero y Oaxaca se prevén olas de hasta tres metros.

"Polo" también dejará lluvias y fuertes vientos

Durante la noche y madrugada, Polo favorecerá precipitaciones torrenciales en sectores de Sonora, además de lluvias intensas en Sinaloa y muy fuertes en Baja California Sur y Chihuahua.

La situación estará acompañada por rachas de viento que podrían alcanzar entre 90 y 110 kilómetros por hora en Sonora, además de oleaje elevado en el Golfo de California. El pronóstico señala que las condiciones asociadas con este sistema disminuirán hacia la tarde-noche y que Polo podría disiparse sobre Chihuahua.

Lluvias también alcanzarán al centro y sureste

El temporal no se limitará a las costas. En el centro del país se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, mientras que entidades como Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala podrían registrar precipitaciones capaces de generar encharcamientos, inundaciones y reducción de visibilidad.

En el sureste, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también tendrán lluvias fuertes a muy fuertes; algunas zonas podrían presentar actividad eléctrica y acumulaciones de agua.

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¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México y el Estado de México también se esperan lluvias durante este miércoles 30 de septiembre; el pronóstico contempla chubascos de 25 a 50 milímetros en ambas entidades, por lo que podrían presentarse encharcamientos y reducción de visibilidad en algunas zonas.

En el caso del Edomex, las precipitaciones podrían ser de mayor intensidad en el suroeste del territorio, donde se prevén acumulados de 50 a 75 milímetros. Además, durante la mañana se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas montañosas del estado.

Para la CDMX, el pronóstico mantiene condiciones de lluvia, mientras que en zonas del Valle de México podrían registrarse bancos de niebla y ambiente fresco durante las primeras horas del día. Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles afectaciones por las precipitaciones.

¿Dónde habrá temperaturas de hasta 0 grados?

El frío más intenso se concentrará durante la mañana en zonas montañosas del Estado de México, así como en regiones de Chihuahua, Durango, Oaxaca y Puebla, donde el pronóstico contempla temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius.

En el Estado de México, estas condiciones podrían sentirse principalmente en las partes elevadas del territorio. En las zonas de mayor altitud, el ambiente será mucho más frío durante las primeras horas del miércoles.

En cambio, para la Ciudad de México, el pronóstico mantiene lluvias y ambiente fresco, pero el reporte no señala temperaturas de hasta 0 grados para la capital. El dato de hasta 5 grados corresponde específicamente a zonas montañosas de las entidades mencionadas.