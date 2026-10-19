Frente Frío 2 traerá más lluvias y temperaturas de hasta 0 °C este lunes: lista de estados afectados

El frente frío 2 se convertirá en estacionario este lunes 19 de octubre sobre el suroeste del Golfo de México, pero esto no significa que pararán las lluvias y las bajas temperaturas. Al contrario, el mal clima continuará en varios estados.

Clima en México: ¿en dónde se esperan fuertes lluvias este 19 de octubre?

Varios fenómenos meteorológicos golpearán a México este lunes, incluyendo el huracán “Trudy”, que aún podría provocar fuertes lluvias en el sureste del país.

A esto se suma la masa de aire polar asociada al sistema frontal, que continuará provocando bajas temperaturas, además de evento de “Norte” muy fuerte a intenso en las costas de Veracruz y golfo de Tehuantepec.

Pero el clima puede empeorar gracias a una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste del país. ¿En dónde se esperan fuertes lluvias?



Lluvias intensas a torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (noroeste).

Lluvias fuertes: Yucatán (norte) y Quintana Roo (norte).

Chubascos con lluvias: Jalisco (costa), Michoacán (este), Guerrero (sureste y suroeste), Puebla (centro), Estado de México (suroeste) y Campeche (suroeste).

Lloviznas (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur (sur), Nayarit (oeste), Sonora, Colima, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Se prevén #Lluvias mayores a 250 mm para este domingo en regiones de #Veracruz, #Tabasco, #Oaxaca y #Chiapas. Mañana se esperan precipitaciones torrenciales en Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (noroeste). Detalles en https://t.co/gyqfTYInLk https://t.co/waDkpVsJMG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 18, 2026

¿Hará frío este lunes 19 de octubre?

El pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 19 de octubre se espera en:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Pero no todo es frío, ya que en estas regiones se esperan temperaturas máximas de 35 °C:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).

Sonora (sur) y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Así estará el clima en CDMX y Edomex

CDMX y Edomex: Por la mañana se prevén condiciones de cielo medio nublado, ambiente fresco a frío en la región y muy frío en zonas altas del Edomex.

Durante la tarde, se espera ambiente templado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes. La temperatura mínima será de 10 a 12 °C y la máxima de 22 a 24 °C.

