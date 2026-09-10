México tendrá un clima extremo: lluvias torrenciales y calor de hasta 40 °C en estos estados

¡México loco y el clima otro poco! Diversos fenómenos meteorológicos mantienen bajo condiciones críticas a distintas regiones de México. Mientras en algunos estados se pronostican fuertes lluvias, en otras zonas la onda de calor provocará temperaturas altas.

Al mismo tiempo, el frío comienza a resentirse en regiones serranas del país, marcando un contraste en el clima para los próximos días gracias al monzón mexicano, a una onda tropical y a canales de baja presión.

¿Qué fenómenos provocan las fuertes lluvias en México?

¡No son por los huracanes! Las fuertes lluvias que se esperan en distintos estados de México son resultado de la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles altos de la atmósfera.

A esto se suma el desplazamiento de las ondas tropicales 37 y 38, lo que favorece las tormentas en el norte, centro y sur del país. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica para este jueves 10 de septiembre:



Lluvias torrenciales: Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y suroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur).

Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y suroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur). Lluvias fuertes: Baja California Sur (sur), Durango (oeste) y Jalisco (norte y este).

Baja California Sur (sur), Durango (oeste) y Jalisco (norte y este). Chubascos con lluvias : Zacatecas (oeste y sur), Nuevo León (centro y sur), Aguascalientes, Guanajuato (este y sureste), Nayarit (norte y este), Colima, Michoacán (oeste y centro), Querétaro (sur), Guerrero (sureste), Oaxaca (oeste), Chiapas (norte y este), Tabasco (oeste), Campeche suroeste, centro y norte), Yucatán (oeste, centro y sur) y Quintana Roo (centro y sur).

: Zacatecas (oeste y sur), Nuevo León (centro y sur), Aguascalientes, Guanajuato (este y sureste), Nayarit (norte y este), Colima, Michoacán (oeste y centro), Querétaro (sur), Guerrero (sureste), Oaxaca (oeste), Chiapas (norte y este), Tabasco (oeste), Campeche suroeste, centro y norte), Yucatán (oeste, centro y sur) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos: Baja California, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Veracruz.

Se pronostican #Lluvias de muy fuertes a intensas en zonas de 18 estados del país.



Revisa más detalles del #Pronóstico, aquí. ⤵️https://t.co/GDRsg6gKHP pic.twitter.com/v9zGEGReZU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 10, 2026

Pronóstico del clima en México: ¿en qué estados se esperan altas temperaturas?

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (centro y sur), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

°C: Sinaloa (centro y sur), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur (noroeste y centro), Chihuahua (noreste), Durango, Sinaloa (norte y centro), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur (noroeste y centro), Chihuahua (noreste), Durango, Sinaloa (norte y centro), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

A pesar de las altas temperaturas y del ingreso de una nueva onda de calor, se prevén amaneceres muy fríos:

- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este 10 de septiembre?

Para este jueves se espera que las lluvias no den tregua en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Por la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco en la región, así como frío en zonas altas del Edomex. Durante la tarde, se prevé ambiente cálido con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos.

