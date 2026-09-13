Zonas más afectadas por descargas eléctricas: así impactará el clima el 13 de septiembre de 2026

El fin de semana en el país prevé un pronóstico del clima con fuerte presencia de lluvias en gran parte del país para este 13 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Este será el clima el 13 de agosto de 2026

En el noroeste del país se mantendrán las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango, con lluvias puntuales intensas en Sinaloa.

Sobre el sur del territorio nacional se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, noreste, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán y el Valle de México.

No se descartan lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Hará calor este domingo 13 de septiembre en algunas zonas

El ambiente caluroso a muy caluroso seguirá en el norte de México, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Durango.

¿Dónde lloverá más fuerte el domingo?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y este), Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (noroeste, oeste y sur)



Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y este), Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (noroeste, oeste y sur) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y suroeste), Jalisco (norte y oeste), Michoacán (oeste y norte), Puebla (norte y sureste), Guerrero (oeste y este) y Tabasco (oeste)



Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y suroeste), Jalisco (norte y oeste), Michoacán (oeste y norte), Puebla (norte y sureste), Guerrero (oeste y este) y Tabasco (oeste) Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora (este y sur), Coahuila (sur), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Colima, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (norte), Hidalgo (este), Estado de México (centro y suroeste) y Yucatán (centro y oeste)



Sonora (este y sur), Coahuila (sur), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Colima, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (norte), Hidalgo (este), Estado de México (centro y suroeste) y Yucatán (centro y oeste) Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche y Quintana Roo



Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche y Quintana Roo Lluvias aisladas: Baja California

#ElNiño #CambioClimático #ONU ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias El Niño más intenso en 70 años preocupa al mundo La Organización Meteorológica Mundial advirtió que enfrentamos el fenómeno de El Niño más intenso en siete décadas, con temperaturas en el Pacífico hasta 8 grados arriba de lo normal y efectos que persistirán hasta febrero de 2027. En Perú, se declaró estado de emergencia por lluvias extremas e inundaciones, mientras EU enviará el buque hospital USNS Comfort como apoyo. En el otro extremo, la falta de lluvias obliga a Panamá a reducir más de un 10% el tránsito de barcos por el Canal de Panamá, golpeando al comercio global. El Niño, combinado con el cambio climático, impactará la vida de millones de personas. @amparocastagneda con la nota en #HechosAM

¿Cuál será el clima para CDMX y Edomex el domingo?

Se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, se pronostica ambiente fresco y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas de la región.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (Edomex), así como lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México (CDMX); todas las lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la CDMX la temperatura máxima será de 25 a 27 °C y la mínima será de 13 a 15 °C. En Toluca se pronostica una temperatura máxima de 21 a 23 °C y una temperatura mínima de 9 a 11 °C.