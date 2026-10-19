A sacar la cobija y ¿el paraguas?: La hora en la que empiezan las lluvias y bajas temperaturas en CDMX este lunes

¡Prepárate antes de salir de casa! La Ciudad de México (CDMX) será azotada por fuertes lluvias con posible actividad eléctrica, así como bajas temperaturas en diversas alcaldías; te compartimos las zonas afectadas por el mal clima en la capital del país.

La temporada de lluvias en México terminará alrededor del 30 de noviembre 2026, misma fecha en la que termina la temporada de huracanes.

¿A qué hora empiezan las lluvias y el frío en CDMX este lunes?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que las fuertes lluvias y chubascos en la Ciudad de México comenzarán alrededor de las 14:00 horas de este lunes 19 de octubre 2026 . El mal clima podría extenderse hasta las 19:00 horas.

Por otro lado, las bajas temperaturas en CDMX comenzarán alrededor de las 21:00 horas de este mismo días.

¿Cómo estará el clima en CDMX?

El clima en CDMX será de un ambiente cálido con cielo mayormente nublado; condiciones para lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos, posiblemente acompañados de actividad eléctrica.

La temperatura máxima en la capital del país será de 23°C, mientras que la temperatura mínima será de 12°C, según las autoridades de la capital del país.

¡Buenos días! Hoy se prevé ambiente cálido, cielo mayormente nublado, condiciones para #lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos, que pueden estar acompañados de actividad #eléctrica. #Temperatura máxima: 23 °C #Temperatura mínima: 12 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 19, 2026

¿Dónde hará más frío? Zonas afectadas por lluvias y baja temperatura en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que las zonas afectadas por las fuertes lluvias serán al Sur de la Ciudad de México (CDMX), por lo que las siguientes alcaldías impactadas por el clima.



Tlalpan.

Coyoacán.

Xochimilco.

Milpa Alta.

La Magdalena Contreras.

Tláhuac.

Álvaro Obregón.

Durante las primeras horas de este lunes, el frío azotó las zonas del Sur y Poniente de la capital del país.

Recomendaciones para las lluvias y bajas temperaturas en CDMX

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias y bajas temperaturas que azotarán algunas zonas de la Ciudad de México, ¿cómo protegerse?

Protegerse de las lluvias:

Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.

Protegerse del frío en CDMX:

Método de cebolla: Usa al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para atrapar el calor y regular la temperatura con facilidad.

Usa al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para atrapar el calor y regular la temperatura con facilidad. Protege las extremidades: Usa gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos o de lana para evitar la pérdida de calor por la cabeza, el cuello y las manos.

Usa gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos o de lana para evitar la pérdida de calor por la cabeza, el cuello y las manos. Cubre vías respiratorias: Tapa tu boca y nariz al salir a la calle para no respirar el aire helado de golpe.

Tapa tu boca y nariz al salir a la calle para no respirar el aire helado de golpe. Hidrata tu piel: Aplica crema corporal con regularidad para evitar la resequedad y el agrietamiento por el frío.