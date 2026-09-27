Los cambios al clima que vendrán por huracán “Polo": ¿cuáles serán los estados más afectados?

¿Con planes para el fin de semana? No salgas de casa antes sin consultar aquí el clima en México para el domingo 27 de septiembre de 2026 por la presencia del huracán "Polo".

Aquí podrás conocer el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el pronóstico del tiempo en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex) y el resto del país.

¿Cómo estará el clima el domingo 27 de septiembre 2026?

El huracán "Polo" continuará como siendo categoría mayor desplazándose al oeste de Baja California Sur, donde mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes, rachas de viento y oleaje elevado.

En el noroeste del país, se esperan chubascos y lluvias fuertes, pronosticándose lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua Durango y Sinaloa.

Ciclón tropical podría afectar el clima en México

Canales de baja presión en el interior del territorio nacional en interacción con inestabilidad atmosférica y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical frente a las costas de Guerrero, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, norte, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán; con lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca y Chiapas.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y noreste del territorio nacional y la península de Yucatán.

Así será el clima en CDMX y Edomex por huracán "Polo"

En el Valle de México se prevé cielo medio nublado a nublado en el trascurso de este domingo.

Por la mañana ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México (Edomex).

Hacia horas de la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México (CDMX) y en el Edomex, mismas que podrían acompañarse de descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la CDMX será de 14 a 16 °C y la máxima de 26 a 28 °C. En Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Pronóstico de lluvias 27 de septiembre de 2026

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Oaxaca (este y sureste) y Chiapas (centro, sur y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua (sur y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (norte y sur), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (oeste y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur (norte, centro y sur), Sonora (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste), Michoacán (norte, sur y sureste), Guerrero (oeste y sureste), Puebla (este y suroeste), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos: Baja California, Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Lluvias aisladas: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

