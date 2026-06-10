Clima para el Corea vs República Checa en Guadalajara: ¿Lloverá durante el partido?

El segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será entre República Checa y Corea en el Estadio Guadalajara el siguiente jueves 11 de junio.

Con las lluvias de los útlimos días, algunos se preguntan si el clima estará lluvioso o perfecto para esta segunda partida del inicio del torneo internacional más importante.

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Clima para este jueves 11 de junio en Guadalajara

Según los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), todo indica que este jueves habrá lluvias fuertes en la zona donde se encuentra el estadio ubicado en el centro de Jalisco.

Habrá acumulaciones de agua de entre los 50 y 70 milímetros.

La condición climática podría empeorar y llegar a tormentas eléctricas y caída de granizo durante la tarde, horas previas al encuentro que se llevará a cabo a las 20:00 horas.

La locura del clima no parará ahí; a pesar de las tormentas, el ambiente permanecerá caluroso casi todo el día. Las temperaturas en el estado serían de entre los 30 a 40°C por un canal de baja presión. El calor extremo y las lluvias podrían provocar un ambiente bochornoso.

Va a llover el 11 de junio en la Ciudad de México

El inicio de esta jornada de futbol se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México con la inauguración y el partido de apertura.

Para la CDMX se pronostica lluvias fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros de agua, concentrándose en las alcaldías del sur de la ciudad.

Horarios para la inauguración del mundial y el show musical

Toda la transmisión de la Ceremonia de Inauguración arrancará desde las 11:30 horas del centro de México; en la misma se comenzará el show musical con artistas como Shakira, junto a otros cantantes como Maná, Los Ángeles Azules, entre más estrellas.

Después del show, se dará inicio al protocolo de himnos nacionales y el primer partido oficial de la Selección Mexicana contra Sudáfrica, programado para la 13:00 horas.

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Dónde ver los partidos de la Copa Mundial de la 2026™

Los aficionados que no puedan asistir a los estadios podrán seguir las transmisiones de forma GRATUITA a través de TV Azteca.

Los encuentros se transmitirán en vivo por la señal abierta de Azteca 7, en el portal web de Azteca Deportes o usando la aplicación oficial de deportes.