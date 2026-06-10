Mapa de marchas para este jueves 11 de junio: Calles cerradas y rutas de las protestas en la CDMX

El sur de la Ciudad de México (CDMX) enfrentará diversas marchas y movilizaciones para el día jueves 11 de junio por distinos reclamos y exigiencias sociales.

Los grupos declararon que sus protestas colapsarán zonas principales de la capital y todos parten de diferentes lugares.

⚽🚦 #ÚltimaMilla: el operativo que marcará tu llegada al Estadio



🚶‍♂️🚗 Si vas a La Copa Mundial de la FIFA 2026™, toma en cuenta el perímetro de seguridad “Última Milla”: sólo peatones con boleto, residentes acreditados y vehículos autorizados podrán ingresar.



Los cierres… pic.twitter.com/qU3GSlK7OJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 10, 2026

Cuáles son las marchas para el día jueves 11 de junio y las rutas que seguirán

El sur de la capital del país se va a convertir en el epicentro de varias manifestaciones y operativos de cierre.

Estos serían los puntos de partida, puntos de llegada y rutas de las marchas del día 11 de junio:

1. Madres buscadoras



Salida : Avenida Insurgentes Sur, a la altura del Estadio Olímpico Universitario.

: Avenida Insurgentes Sur, a la altura del Estadio Olímpico Universitario. Ruta: Insurgentes Sur → zona de Ciudad Universitaria → inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

2. Trabajadores del Poder Judicial



Salida : Insurgentes Sur, a la altura de la estación Perisur del Metrobús.

: Insurgentes Sur, a la altura de la estación Perisur del Metrobús. Ruta: Insurgentes Sur → Perisur → Estadio Ciudad de México.

3. Integrantes de la CNTE



Salida : Anillo Periférico Sur, a la altura de San Jerónimo.

: Anillo Periférico Sur, a la altura de San Jerónimo. Ruta: Periférico Sur → zona de Cuicuilco/Santa Úrsula → Estadio Ciudad de México.

4. Pensionados de Pemex y CFE



Salida : Hospital Central de Pemex.

: Hospital Central de Pemex. Ruta: Hospital de Pemex → vialidades del sur de la ciudad → Estadio Ciudad de México.

5. Transportistas



Salida : Glorieta de Vaqueritos, cerca de Xochimilco.

: Glorieta de Vaqueritos, cerca de Xochimilco. Ruta: Vaqueritos → Periférico Sur → Estadio Ciudad de México.

6. Campesinos



Salida : Calzada de Tlalpan, a la altura de División del Norte.

: Calzada de Tlalpan, a la altura de División del Norte. Ruta: Calzada de Tlalpan → Santa Úrsula → Estadio Ciudad de México.

7. Trabajadores de la Salud



Salida : Avenida del Imán.

: Avenida del Imán. Ruta: Avenida del Imán → Circuito Azteca/Santa Úrsula → Estadio Ciudad de México.

8. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas



Concentración : Avenida Santa Úrsula.

: Avenida Santa Úrsula. Ruta: Manifestación fija en la zona de Santa Úrsula y accesos al estadio.

Las autoridades recomiendan a la población utilizar vías alternas como el Eje Central Lázaro Cárdenas y el Segundo Piso del Periférico.

Accesos al Estadio cerrados por "La Última Milla"

El objetivo de este operativo sería regular los accesos al estadio, tanto peatonales como en vehículos.

Las calles cerradas por "La Última Milla" son:

- Avenida Santa Úrsula

- Circuito Azteca

- Calzada de Tlalpan

- Avenida del Imán

- Conexiones hacia Periférico Sur

- Conexiones desde Insurgentes Sur y Ciudad Universitaria

Lugares a los que SÍ podrás accesar:

- 30 accesos vehiculares: solo para residentes y servicios.

- 12 accesos semipeatonales: para asistentes y vehículos autorizados que se dirigen al estadio.

- 18 accesos peatonales: aficionados que van a pie.